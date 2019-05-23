ПСКР «Петропавловск-Камчатский» ушёл на ходовые испытания
22 мая пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 «Океан» ушёл из Кронштадта на ходовые испытания. Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и спущен на воду 1 июня 2018 года, а осенью был переведён из Зеленодольска в Кронштадт для достройки и прохождения испытаний.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Фото Алексея Акентьева
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