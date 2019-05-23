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Образование

Лучшей на Международной олимпиаде по философии стала российская школьница

  •  © russkiymir.ru

Школьница из Ставропольского края Ксения Коротенко стала победительницей XXVII Международной олимпиады по философии, которая прошла в Риме. В олимпиаде участвовали более ста школьников из пятидесяти стран — США, Великобритании, Китая, Германии, Франции и других стран, сообщает «Педсовет».

На международной олимпиаде Россию представляли две участницы — из Ставрополья и Москвы, их готовили к интеллектуальным соревнованиям педагоги и учёные из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, который является центром отбора и подготовки российской команды.

В частности, со школьниками занималась доктор философских наук, профессор МГУ Лариса Ретюнских. Золотая медаль, завоёванная Ксенией Коротенко, пополнила коллекцию наград юных российских философов — до этого в копилке команды были три бронзовые медали.

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https://russkiymir.ru/news/257394/

олимпиада, образование, философия
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    23.05.1920:34:22

    Товарищи, расскажите старому заскорузлому сапогу — как можно проводить олимпиаду по философии на разных языках?

    #1130920
    • Нет аватара termometrix
      23.05.1921:20:39

      С помощью переводчиков-философов и специфических понятий,характерных для философии.

      #1130938
    • Нет аватара Захарка
      23.05.1921:53:43

      С помощью бутылки с крепким пойлом    

      #1130949
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