Лучшей на Международной олимпиаде по философии стала российская школьница

Школьница из Ставропольского края Ксения Коротенко стала победительницей XXVII Международной олимпиады по философии, которая прошла в Риме. В олимпиаде участвовали более ста школьников из пятидесяти стран — США, Великобритании, Китая, Германии, Франции и других стран, сообщает «Педсовет».

На международной олимпиаде Россию представляли две участницы — из Ставрополья и Москвы, их готовили к интеллектуальным соревнованиям педагоги и учёные из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, который является центром отбора и подготовки российской команды.

В частности, со школьниками занималась доктор философских наук, профессор МГУ Лариса Ретюнских. Золотая медаль, завоёванная Ксенией Коротенко, пополнила коллекцию наград юных российских философов — до этого в копилке команды были три бронзовые медали.