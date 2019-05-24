АЭХК запустил установку по производству бифторида калия

На Ангарском электролизном химическом комбинате (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запущена в опытно-промышленную эксплуатацию установка по производству бифторида калия.

В настоящее время налажен производственный процесс по выпуску продукции в соответствии с ГОСТ 10067-80, а также с ТУ 95-183-90ЛУ. Продукция по ТУ находит свой рынок сбыта внутри топливного дивизиона Росатома, являясь важным компонентом при производстве электролита для получения фтора.

АЭХК исторически имеет богатый опыт в производстве бифторида калия. Однако ранее выпуск этой продукции был технологически связан с сублиматным производством гексафторида урана (остановлено в 2014 году в рамках проекта концентрации сублиматных мощностей Росатома на площадке АО «СХК» в г. Северске Томской области).

Инвестиционный проект «Возобновление производства бифторида калия» с созданием дополнительных рабочих мест и расширением видов продукции был запущен в 2017 году после проведения ряда маркетинговых исследований. Для запуска производства в дополнение к оборудованию, сохранившемуся в химическом цехе АЭХК, были приобретены современные парогенераторы и спектрометр, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. На производственном участке создано шесть новых рабочих мест.

«При поддержке Агентства инвестиционного развития Иркутской Области, Торгово-промышленной палаты восточной Сибири и правительства Иркутской области ведется работа по расширению рынка сбыта бифторида калия: идет поиск новых, в том числе зарубежных заказчиков, а также планируются переговоры с крупнейшими мировыми потребителями данного продукта», — отметил генеральный директор АО «АЭХК» Александр Дудин.