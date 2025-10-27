В цехах Иркутского авиационного завода установлены девять новых фрезерных обрабатывающих центров, оснащённых российской системой числового программного управления «Мехатроника». Оборудование поступило в рамках программы импортозамещения.

Все ОЦ предназначены для производства компонентов по программе МС-21.

За счёт оснащения каждого обрабатывающего центра пятикоординатной системой, они способны выполнять обработку деталей с высокой степенью сложности. Поворотно-наклонный стол обеспечивает вращение на 360° и наклон в различных плоскостях. Перемещение детали или инструмента по пяти осям одновременно исключает необходимость повторной установки заготовки, это снижает вероятность ошибок и повышает точность обработки.

По словам ведущего инженера по обслуживанию и ремонту оборудования Владимира Сухопара, обрабатывающие центры имеют высокую производительность. «В комплекте каждого станка идут две сменные паллеты. Пока одна деталь обрабатывается, на вторую паллету устанавливается следующая. Это позволяет уменьшить время простоя на момент закрепления деталей для оператора, кроме того, предусмотрена роботизированная система подачи паллет. Такого на нашем заводе ещё не было», — отметил специалист.

Переход на отечественные системы ЧПУ соответствует текущим требованиям по снижению зависимости от зарубежных поставщиков. «Мехатроника» интегрирована в оборудование, специалисты предприятия обеспечивают техническую поддержку и обновление программного обеспечения. В ближайшее время они приступят к пуско-наладочным работам на обрабатывающих центрах.