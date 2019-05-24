Бронеавтомобиль «Горец-ССН» впервые представлен публике

Новейший бронеавтомобиль «Горец-ССН», созданный по заказу Росгвардии, впервые представлен публике на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» в Балашихе. Автомобиль прямо с конвейера завода-изготовителя прибыл на выставку.





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Как сообщил первый заместитель генерального директора ОКБ «Техника», которое произвело бронеавтомобиль, Александр Елисеев, машина предназначена для обеспечения работы бойцов спецназа. «Главное предназначение — защитить людей от поражения и выполнить поставленные задачи. Машина создана по требованию Росгвардии и пока в единственном экземпляре», — сказал он.

Бронеавтомобиль имеет надежную защиту от поражения, имеется достаточное количество прямоугольных бойниц нового образца, которые позволяют вести огонь в широком спектре обстрела. Кроме того, машина по периметру оборудована видеокамерами и не оставляет слепых зон, а также имеет специальную зону для хранения и перевозки экипировки спецназа.

Машина имеет противоминный пол, а также распашные двери сзади и по обоим бортам, люки для эвакуации бойцов и рассчитана на размещение 12 спецназовцев. На крыше автомобиля размещаются две огневые точки для пулемета Калашникова или автоматического гранатомета (АГС).

По словам Елисеева, прямо с выставки пилотный экземпляр отправится на апробацию в спецподразделение Росгвардии.

Согласно тактико-техническим характеристикам, специальная бронемашина «Горец-ССН» создана на базе шасси «КамАЗ"-5350 и предназначена для выполнения спецподразделениями служебно-боевых задач. Машина имеет двигатель мощностью 285 л/с, запас хода до 1 тыс. км. На машине установлена колесная формула 6 на 6.