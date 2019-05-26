Новый логистический комплекс запустил резидент свободного порта Владивосток

Компания «КМ Логистик» в статусе резидента свободного порта Владивосток построила и запустила в работу логистический комплекс, способный одномоментно взять на ответственное хранение 12,5 тысячи тонн груза. Проект с объемом инвестиций 238,2 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано 15 рабочих мест, на дальнейших этапах развития компании штат будет расширен до 29 человек.

Новый логистический центр оказывает услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию, хранению, погрузо-разгрузочным работам и терминальной обработке грузов. На 10 тысячах квадратных метров расположены сухой склад, административно-бытовое здание, стоянка для хранения спецтехники и большегрузного транспорта.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!