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Транспорт и логистика

Новый логистический комплекс запустил резидент свободного порта Владивосток

  •  © km-logistic.com

Компания «КМ Логистик» в статусе резидента свободного порта Владивосток построила и запустила в работу логистический комплекс, способный одномоментно взять на ответственное хранение 12,5 тысячи тонн груза. Проект с объемом инвестиций 238,2 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии создано 15 рабочих мест, на дальнейших этапах развития компании штат будет расширен до 29 человек.

Новый логистический центр оказывает услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию, хранению, погрузо-разгрузочным работам и терминальной обработке грузов. На 10 тысячах квадратных метров расположены сухой склад, административно-бытовое здание, стоянка для хранения спецтехники и большегрузного транспорта.

  •  © km-logistic.com

  •  © km-logistic.com

  •  © km-logistic.com

  •  © km-logistic.com

  •  © km-logistic.com

  •  © km-logistic.com

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://minvr.ru/press-center/news/19147/

инфраструктура, логистика, Приморский край
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