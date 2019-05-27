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Российские проекты за рубежом

Во Франции открылся храм Русской Православной Церкви

  •  © foto.patriarchia.ru

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 26 мая освятил новый храм Русской Православной Церкви во французском Страссбурге.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых в Страсбурге, рассчитанный на 300 человек, строился более пяти лет для большой православной общины города.

Храм возведен в шатровом стиле, или как его еще называют, русская готика. Его высота с крестом составляет 41 метр. В солнечных лучах сияют купола и кресты, которые привезли из России.

Внешний вид и все художественное убранство разрабатывал совместно с русским и французским архитектором настоятель храма игумен Филипп (Рябых), имеющий художественное образование. Над проектом работали архитекторы: с российской стороны Дмитрий Пшеничников, с французской — Николя Бернс. Строительные работы выполняла семейная фирма Франсуа Брингольфа. Высококлассный инженер и строитель, он также является органистом храма святого Трофима в Эшо под Страссбургом.

  •  © foto.patriarchia.ru

Приход Московского Патриарха существует в Страсбурге не одно десятилетие. Ранее службы проводились в тёмном и сыром помещении бывшего гаража. Прихожане — сотрудники международных европейских институтов, студенты Страсбургского университета и работающие в Эльзасе и городах соседней Германии православные христиане более десяти национальностей. Община насчитывает более тысячи человек.

«Жертвователями строительства стали не только наши прихожане, но и жители разных стран мира. Большая часть пожертвований поступила из России, Украины, Франции и Германии. Но также были денежные переводы из США, Канады, Польши, Великобритании и даже Японии», — рассказал настоятель храма, представитель РПЦ МП при Совете Европы игумен Филипп.

Свою лепту внесли более двух тысяч человек и несколько крупных российских фирм. Значительную финансовую помощь в строительстве храма оказала компания «Транснефть». Почти все детали изготавливались в России.

В Европе засветились купола и кресты ещё одного храма Русского мира.

  •  © foto.patriarchia.ru

  •  © foto.patriarchia.ru

  •  © foto.patriarchia.ru

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https://rg.ru/2019/05/26/patriarh-kirill-osviatil-hram-v-strasburge.html

Франция , РПЦ
  • Human RS Human RS
    27.05.1912:33:25

    Свою лепту внесли более двух тысяч человек и несколько крупных российских фирм. Значительную финансовую помощь в строительстве храма оказала компания «Транснефть».

    Ну конечно …вырезано самоцензурой…, у нас то на территории России нет разрушенных или полуразрушенных церквей, нужно же обязательно помочь «французским братушкам», а то они так прям страдают без своего храма православного.    

    А благодарные французы после с удовольствием одобрят введение новых экономических санкций против этих «глупых и опасных русских».

    Сам много раз присылал коллегам на публикацию новости по строительству/реставрации храмов, церквей и монастырей, и после сам вместе со всеми с удовольствием ставил этим новостям плюсы, но тут от меня жирный минус новости.

    Отредактировано: Human RS~12:35 27.05.19
    #1131640
    • exhausted1987 exhausted1987
      27.05.1914:06:35

      Вряд-ли прихожане этого храма поддерживают санкции.

      #1131664
    • Нет аватара 1ogicandscience
      27.05.1914:20:23

      Ну конечно …вырезано самоцензурой…, у нас то на территории России нет разрушенных или полуразрушенных церквей, нужно же обязательно помочь «французским братушкам», а то они так прям страдают без своего храма православного.

      Храмы делают для людей, в том числе и русскоязычных живущих там, а не против санкций.

      А вас не смущает, что на родине наоборот, «активисты», часть из которых понаехавшая на протест почему-то из других регионов, протестуют против храмов, за парк «из трех деревьев», в который особо никто не ходит? И им плевать даже на то, что при новом храме будет общедоступная территория облагорожена лучше, чем в нынешнем «парке» и даже деревьев будет больше. И деньги пойдут не из бюджета.

      Отредактировано: 1ogicandscience~14:22 27.05.19
      #1131672
      • Human RS Human RS
        27.05.1914:26:47

        Моя позиция уже достаточно давно проста — протестунов революционеров (особенно агрессивных опасных «боевиков») как в Китае в свое время давить в фарш бронетехникой, а деньги госкомпаний вроде Транснефти, раз уж они занимаются меценатством, должны тратится только на благо граждан России на территории России.

        #1131675
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