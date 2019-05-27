Во Франции открылся храм Русской Православной Церкви

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 26 мая освятил новый храм Русской Православной Церкви во французском Страссбурге.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых в Страсбурге, рассчитанный на 300 человек, строился более пяти лет для большой православной общины города.

Храм возведен в шатровом стиле, или как его еще называют, русская готика. Его высота с крестом составляет 41 метр. В солнечных лучах сияют купола и кресты, которые привезли из России.

Внешний вид и все художественное убранство разрабатывал совместно с русским и французским архитектором настоятель храма игумен Филипп (Рябых), имеющий художественное образование. Над проектом работали архитекторы: с российской стороны Дмитрий Пшеничников, с французской — Николя Бернс. Строительные работы выполняла семейная фирма Франсуа Брингольфа. Высококлассный инженер и строитель, он также является органистом храма святого Трофима в Эшо под Страссбургом.

Приход Московского Патриарха существует в Страсбурге не одно десятилетие. Ранее службы проводились в тёмном и сыром помещении бывшего гаража. Прихожане — сотрудники международных европейских институтов, студенты Страсбургского университета и работающие в Эльзасе и городах соседней Германии православные христиане более десяти национальностей. Община насчитывает более тысячи человек.

«Жертвователями строительства стали не только наши прихожане, но и жители разных стран мира. Большая часть пожертвований поступила из России, Украины, Франции и Германии. Но также были денежные переводы из США, Канады, Польши, Великобритании и даже Японии», — рассказал настоятель храма, представитель РПЦ МП при Совете Европы игумен Филипп.

Свою лепту внесли более двух тысяч человек и несколько крупных российских фирм. Значительную финансовую помощь в строительстве храма оказала компания «Транснефть». Почти все детали изготавливались в России.

В Европе засветились купола и кресты ещё одного храма Русского мира.