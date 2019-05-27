На Восточном началась подготовка ракеты «Союз-2.1б» к пуску

27 мая специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к подготовке составных частей ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б» к пуску. В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя Унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по снятию гермоукопорки с блоков, внешний осмотр и перекладка блоков ракеты-носителя на рабочее место. В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка «пакета» (блоков первой и второй ступеней) ракеты-носителя.

На заправочно-нейтрализационной станции силами совместного расчета специалистов филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» и НПО им. С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начались работы по подготовке технологического оборудования к заправке разгонного блока «Фрегат». В зале монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов идут совместные электрические проверки и пневмовакуумные испытания разгонного блока. Также совместный расчет инженеров ФГУП «ЦЭНКИ» и АО «Корпорация «ВНИИЭМ» проводит установку бортовой аппаратуры и подготовку к электрическим испытаниям космического аппарата «Метеор-М» № 2-2.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту космический аппарат «Метеор-М» № 2-2. Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218.