Смоленский лён. Посевы расширяются

Более 2 тыс. га залежных земель подняла уже в этом году Компания «Русский лён» в Смоленской области.

Всего Компания, которая является текстильным дивизионом холдинга «Промагро», засеяла 2,5 тыс. га льном-долгунцом в Сафоновском, Дорогобужском и Ярцевском районах Смоленской области. Это примерно на 200 га больше, чем было заявлено в конце апреля. Ещё 500 га засеяно другими культурами: рапсом, горчицей и ячменём, что необходимо для получения семян к посеву 2020 года.

«Посевная была проведена в запланированные сроки, был выполнен необходимый комплекс работ на полях „Русского льна“», — рассказала представитель компании. Сейчас растения находятся в фазе «елочка» — до 10 см, проводится борьбе с сорняками.

Для инвестора это первый полноценный сев агрокультуры, в результате компания стала крупнейшим производителем льна в Смоленской области (по данным Росстата, всего в регионе в 2018-м льном-долгунцом было засеяно 4,1 тыс. га). Большинство используемых «Русским льном» земель — залежные и не засевались более 20 лет, отмечает компания. На текущий момент уже обработано 3 тыс. га залежных земель, еще столько же планируется обработать до конца года. Для проведения полевых работ на полях предприятие закупило 75 единиц сельскохозяйственной и льноуборочной техники, еще 40 единиц поступит до конца года.

Одновременно «Русский лен» продолжает возведение завода по переработке льна.

По словам представителя компании, сейчас на строительной площадке в Сафоново строится производственный корпус и две шохи-склада для хранения сырья. Еще две шохи были построены в прошлом году, также имеется лаборатория и весовая. «На третий квартал намечен запуск цеха первичной обработки, на четвертый — начало работы цеха механической модификации льняного волокна», — рассказала представитель компании. Планируется, что при благоприятных погодных условиях с одного гектара будет собрано 3,5 т тресты. Таким образом, в этом году «Русский лен» обеспечит себя трестой почти на 100%.

Всего в 2019-м в проект «Русский лен» — завод и растениеводческую часть — будет инвестировано 1,3 млрд руб., включая собственные средства. В прошлом году вложения составили 883 млн руб.

АПХ «Промагро» реализует проект строительства комбината по производству механического котонина (модифицированное льноволокно) — первого льнозавода, возводимого в России за последние 30 лет. После выхода на полную мощность для предприятия потребуется 10 тыс. т сырья в год, более половины «Русский лен» собирался производить самостоятельно. С таким объемом «Промагро» планирует занять около 10% российского рынка льноволокна.