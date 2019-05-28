Стоит отметить, что предприятие специализируется на выпуске детских швейных изделий под торговой маркой «Юлла» и осуществляет деятельность на трех производственных площадках, одна из которых расположена в поселке Тихвинка (г. Смоленск).

На сегодняшний день на фабрике работает около 80 человек, открыты три производственные площадки — две в городе Смоленске, одна — в Ярцеве. Фабрика занимается производством трикотажной одежды для детей в возрасте от 0 до 12 лет. Модельный ряд насчитывает более тысячи позиций, при этом каждый месяц выпускает порядка 15 — это самое меньшее, а то и 40 новых моделей. Качество — среднего и премиум-класса.