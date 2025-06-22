Смоленский завод освоил производство высокоэффективных паровых котлов

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Завод «Дорогобужкотломаш» в Смоленской области освоил производство высокоэффективных паровых котлов. Новая линейка продукции будет выпускаться под маркой «Байкал».

Первые семь котлов серии уже введены в эксплуатацию у заказчика в Пермском крае, ещё три планируется установить на одном из предприятий в Смоленской области.

Специалисты конструкторского бюро завода создали новую линейку за один год. Преимущества серии «Байкал» — высокий КПД, надёжность и простота конструкций, низкий уровень вредных выбросов, возможность использовать различные виды углеводородного топлива. Благодаря этим качествам котлы будут стабильным источником пара для промышленных предприятий.

Конструкторское бюро «Дорогобужкотломаша» работает над расширением модельного ряда и планирует вдвое увеличить максимальную паропроизводительность котлов серии «Байкал» — с 10 тонн пара в час до 20 тонн.

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