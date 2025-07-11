В Смоленской области начали производство упаковки нового поколения

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Первое в России серийное производство барьерной скин-упаковки запустил Десногорский полимерный завод (Смоленская область). Технология создает эффект «второй кожи» для продукта, обеспечивает его герметичную защиту и продлевает срок годности. Проект реализован при поддержке ВТБ в рамках установленного предприятию кредитного лимита в 1,7 млрд рублей.

Новое производство базируется на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем выпускать до 1 тысячи тонн продукции в год. В рамках проекта создано 15 новых рабочих мест.

«Технология скин-упаковки активно развивается, занимая лишь 5% мирового рынка пленки. В России весь рынок такой упаковки полностью зависит от импорта, что создает большой потенциал для развития отечественного производства и импортозамещения», — прокомментировал Александр Преферансов, генеральный директор Десногорского полимерного завода.

Справка

Десногорский полимерный завод (Смоленская область) — современное предприятие, специализирующееся на производстве полимерной упаковки для пищевой промышленности. Выпускает все виды барьерной полимерной упаковки, включая инновационную продукцию

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