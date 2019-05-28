В Костроме открыт новый детский сад на 220 мест

В Костроме завершено строительство ещё одного детского сада. Он расположен в Заволжье, в микрорайоне «Венеция». Ему присвоен номер «4».

Стоимость работ 151,3 млн рублей. Финансирование строительство велось за счёт консолидированного бюджета. Большая часть средств — 143,7 миллиона рублей — это средства, выделенные региону в рамках программы из федерального бюджета.

Двухэтажное здание нового детского сада возведено в соответствии с современными требованиями. Заниматься здесь будут 220 маленьких костромичей от 2 до 7 лет. Для них организовано 12 групп: 8 — для детей старшего дошкольного возраста и 4 — для младшего дошкольного возраста. Все они оснащены необходимым инвентарём, учебным и игровым оборудованием в соответствии с возрастом детей.

Для отопления и горячего водоснабжения здания устроена автономная система теплоснабжения с использованием газовых котлов наружного применения.