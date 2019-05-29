Компания «Молочная культура» провела модернизацию производственной площадки в Ленинградской области

«Молочная культура» модернизировала молочный завод в Волосовском районе Ленобласти. Как пояснил руководитель отдела маркетинга компании Сергей Ткачев, оборудование предприятия было обновлено, на производстве были установлены две новые линии по выпуску кисломолочной продукции и биойогуртов под торговой маркой Bio Culture. Расширение мощностей позволит нарастить производство в 3 раза — с текущих 400 тыс. тонн в месяц до более чем 1,2 тыс. тонн, уточнил он.

Выпускаемая под новым брендом продукция будет ориентирована на средний ценовой сегмент. «Потребитель „Молочной культуры“ достаточно нишевый, это премиальная продукция, а Bio Culture будет более массовым брендом, рассчитанным на широкую аудиторию», — отметил он. Перед компанией стоит задача обеспечить глобальную дистрибуцию не только в гипермаркетах и супермаркетах, но и в дискаунтерах, подчеркнул господин Ткачев. Отгрузки в сети кисломолочной продукции и биойогуртов начнутся в июне. В частности, она будет представлена в сетях «Лента», «О'Кей», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), указывает господин Ткачев. В рознице кисломолочная продукция будет продаваться за 29 рублей, йогурты — за 54-55 рублей.

В качестве сырья «Молочная культура» планирует использовать молоко с собственной фермы, расположенной рядом с заводом. Поголовье этого хозяйства превышает 1,5 тыс. коров — на начальном этапе этих объемов хватит для обеспечения производства, указывает господин Ткачев.

По оценке гендиректора ЗАО «Племенной завод „Приневское“» Мухажира Этуева, инвестиции в обновление производства могут составить 100-200 млн рублей.

Компания «Молочная культура» занимается производством молока, кефира, творога, сметаны, и йогуртов под одноименной торговой маркой. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), выручка ООО «Молочная культура» по итогам 2017 года составила 509,7 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Собственником предприятия через ООО «УК „Молочная культура“» является совладелец компании «Артис-Агро экспорт» (крупный экспортер зерна и масличных культур) Евгений Чернышев.

Параллельно с расширением производства «Молочная культура» также прорабатывает возможность строительства в Ленобласти производства творожных сыров. Сейчас ведется расчет экономической модели, исследование рынка, оценивается необходимый объем оборудования, поэтому о конкретных параметрах проекта говорить преждевременно, отметил господин Ткачев. По его словам, производство может быть запущено не ранее следующего года. Компания намерена производить 6 тыс. тонн сыров в год. Инвестиции в такой завод могут составить 300 млн рублей. Исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин называет сумму в 500 млн рублей.

Товары, рассчитанные на средний ценовой сегмент и брендированные как натуральный биопродукт, будут конкурентоспособны и имеют потенциал для роста продаж, полагает господин Гелемурзин. Производство функциональных напитков более маржинально, чем выпуск таких массовых продуктов, как кефир и йогурт, указывает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Использование собственного сырья позволит значительно сократить собственные издержки при производстве, что повлияет на себестоимость продукции, добавляет господин Гелемурзин.

Мягкие сыры — конкурентная ниша, их производят практически все участники рынка, указывает господин Этуев. Для того чтобы закрепиться в этой нише, соотношение цены и качества должно быть оптимальным, уверен он. Появление еще одного производителя сыров стимулирует эту отрасль, позволит создать большую конкуренцию и поднимет качество товара в Ленобласти, резюмирует господин Гелемурзин.

По данным ассоциации «Союзмолоко» и агентства Milknews, производство йогуртов в 2018 году сократилось на 2,9% — до 794,5 тыс. тонн. При этом их потребление практически не изменилось и составило 812,9 тыс. тонн. Производство сыров в прошлом году составило 472,6 тыс. тонн (рост на 1,9%), потребление — 696,5 тыс. тонн (рост на 10,1%).