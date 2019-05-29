Холдинг «Росэлектроника» представил мобильный энергоэффективный центр обработки данных

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил мобильный энергоэффективный центр обработки данных (МЦОД), созданный на базе компактного суперкомпьютера. Разработка позволяет сократить затраты электроэнергии более чем на 40%. Первая презентация решения состоялась на выставке гражданских изделий предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха в Новосибирске.

Мобильный дата-центр способен работать при температурах окружающей среды от -50 °С до +50 °С и при влажности воздуха до 100%. Также разработчики отмечают высокий уровень защиты от шума, пыли и влаги.

Благодаря МЦОД можно быстро разворачивать стационарные информационно-аналитические системы и мобильные центры обработки данных на базе кузовов-контейнеров и фургонов.

Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, говоря о сферах применения МЦОД, указал на топливно-энергетический сектор, оборонно-промышленный комплекс и транспортную отрасль.

Работа МЦОД строится на использовании компактных энергоэффективных суперкомпьютеров производства АО «Концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику»). При параметрах 1900×1350×1000 мм они позволяют достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт. При этом за счет применения технологии погружного жидкостного охлаждения затраты электроэнергии снижаются более чем на 40% по сравнению с существующими на рынке аналогами.

«Разработка дополняет линейку суперкомпьютерных решений Ростеха. Оборудование имеет самую широкую сферу применения, может использоваться для построения энергоэффективных дата-центров в топливно-энергетическом секторе, оборонно-промышленном комплексе, на транспорте и других сферах. Используемые технологии позволяют сократить затраты на инфраструктуру — они не требуют возведения капитальных сооружений и могут оперативно разворачиваться фактически в любом помещении. При этом систему можно масштабировать в зависимости от задач конкретного заказчика», — отметил генеральный директор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.