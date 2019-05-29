Турбина Уральского турбинного завода введена в эксплуатацию на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

Новая машина ПР-30-90/10/1,2 заменила устаревшую турбину, проработавшую на станции 55 лет. Современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы на различных режимах, а заложенные конструкторские решения повысят эффективность работы на теплофикационных режимах, что особенно важно в климатических условиях Бурятии.

Стоит отметить, что Уральский турбинный завод уже участвовал в обновлении мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1: в 2009 году для этой станции была поставлена паровая турбина Тп-100/110-8,8.

ПАО «ТГК-14» работает на рынке производства и продажи электроэнергии в Забайкальском крае и республике Бурятия. В составе компании 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 является старейшей станцией филиала «Генерация Бурятии» компании ПАО «ТГК-14».