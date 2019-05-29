В Сколково открыт первый в России исследовательский центр по разработке продукции из полимеров

Открыт первый в России исследовательский центр компании «Сибур» по разработке и тестированию продукции из полимеров. По данным компании, объем инвестиций в создание центра «Сибур «ПолиЛаб» составил 2,2 млрд рублей.

По словам председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, в «ПолиЛаб» сосредоточена уникальная комбинация современного перерабатывающего, технологического и лабораторного оборудования, которое позволяет проводить полный цикл испытаний: от полимерной гранулы до конечного продукта.

Одной из целей Центра будет развитие применения вторичных материалов и реализация потенциала полимеров в экономике замкнутого цикла.

Одновременно с открытием центра «Сибур» подписал меморандумы о сотрудничестве с мировыми лидерами в R&D химической отрасли: Norner AS, 3М, Reifenhauser и BASF.

Полимеры применяются в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине, пищевой отрасли и других областях. Задачей центра «ПолиЛаб» будет расширение возможности эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных продуктовых решений, отмечается в материалах, подготовленных к открытию центра.

Также он займется развитием потенциала полимеров в экономике замкнутого цикла.

В частности, на пилотных линиях центра образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, пленки, пищевую упаковку и другие продукты, что позволит глубже изучить свойства полимерного материала и его влияния на качество финального продукта для дальнейшего усовершенствования материалов и повышения эффективности производства.

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В настоящее время в штат центра входят около 40 сотрудников, он оснащен более 100 единицами оборудования, необходимого для проведения опытно-исследовательских испытаний. На площади более 5 тыс. кв. м размещены линии для изготовления пленок, производства труб, литья под давлением, компаундирования и моделирования других процессов переработки полимеров в конечные изделия.

На сегодняшний день более 50 индустриальных партнеров «Сколково» открыли на территории иннограда свои R&D-центры; три из них — Трубной Металлургической Компании, Татнефти и СИБУРа начинают свою работу в первом полугодии 2019 года.