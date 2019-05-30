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Судостроение и судоходство

На СНСЗ спущен на воду тральщик «Владимир Емельянов»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Средне-Невский судостроительный завод» спущен на воду морской тральщик «Владимир Емельянов» — 2-й серийный корабль проекта 12700 «Александрит».

Проект корабля разработан АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург). Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серийные корабли отличаются от головного корабля формой носовой части корпуса.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Новый тральщик назван в честь выдающегося отечественного судостроителя Владимира Александровича Емельянова, возглавлявшего Средне-Невский судостроительный завод и судостроительный завод им. А.А. Жданова (сейчас «Северная верфь»).

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Владимир Емельянов
  • WladVik WladVik
    30.05.1913:37:20

    Новости плюс    

    А когда передать обещают? К концу года управятся?

    #1132521
    • Нет аватара altman66
      30.05.1914:01:40

      Какая разница, все равно, как «Антонов», будет на Балтике находиться, видимо до военно-морского парада.

      #1132534
    • Максим Алпеев
      30.05.1915:11:41

      По планам 20-й год.

      •  © i65.tinypic.com

      Отредактировано: Максим Алпеев~15:12 30.05.19
      #1132553
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