На СНСЗ спущен на воду тральщик «Владимир Емельянов»
Сегодня в Санкт-Петербурге на АО «Средне-Невский судостроительный завод» спущен на воду морской тральщик «Владимир Емельянов» — 2-й серийный корабль проекта 12700 «Александрит».
Проект корабля разработан АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург). Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.
Серийные корабли отличаются от головного корабля формой носовой части корпуса.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Новый тральщик назван в честь выдающегося отечественного судостроителя Владимира Александровича Емельянова, возглавлявшего Средне-Невский судостроительный завод и судостроительный завод им. А.А. Жданова (сейчас «Северная верфь»).
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