На полигоне Прудбой ЮВО впервые продемонстрировали новейший военный тягач

Впервые на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в рамках проведения учено-методического сбора с руководящим составом технического обеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации был продемонстрирован новейший военный тягач.

Участникам сборов продемонстрировали первый экземпляр тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022, который готовится к проведению государственных испытаний и поступит на вооружение ВС РФ в следующем году. Тягач позволяет эвакуировать технику массой до 30 т с максимальным усилием вытаскивания до 80 т.

Представители завода сообщают, что два тягача КЭТ-Л1 способны поставить на колеса пусковую установку комплекса «Ярс». На данный момент новая машина — один из самых мощных тягачей своего класса в мире.