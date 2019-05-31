В Саранске открылся парк Победы

30 мая открыли парк Победы в Саранске на улице Ярославской. Это первый парк, построенный на Химмаше по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2020 годах»

Площадь парка составляет 24 457,7 м кв. Здесь возвели площадки, рассчитанные на любой вкус и различные возрастные группы. Есть площадка для маломобильных групп населения, зона для игры в стритбол, настольный теннис, игровые комплексы для детей старше 6 лет и малышей, площадка с уличными тренажёрами. Также здесь установлен сценический комплекс с музыкальным оборудованием.

Зона озеленения составила 17440 м кв. здесь растут липы, ивы, рябины, тополя, клёны, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.

Настоящим украшением стал фонтан с подсветкой. Его диаметр составляет 9 метров, высота струй достигает 7 метров.

С 12.00 люди наслаждались яркой и насыщенной программой. Гуляли вдоль молодых саженцев деревьев, отдыхали на скамейках. Дети купались в фонтане, ели мороженое и сладкую вату, катались на электромобилях, прыгали на батутах, участвовали в конкурсах. Местные артисты подготовили для горожан концерт.