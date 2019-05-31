Добавить статью
Города и сёла России

В Саранске открылся парк Победы

  •  © stolica-s.su

30 мая открыли парк Победы в Саранске на улице Ярославской. Это первый парк, построенный на Химмаше по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2020 годах»

Площадь парка составляет 24 457,7 м кв. Здесь возвели площадки, рассчитанные на любой вкус и различные возрастные группы. Есть площадка для маломобильных групп населения, зона для игры в стритбол, настольный теннис, игровые комплексы для детей старше 6 лет и малышей, площадка с уличными тренажёрами. Также здесь установлен сценический комплекс с музыкальным оборудованием.

Зона озеленения составила 17440 м кв. здесь растут липы, ивы, рябины, тополя, клёны, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.

Настоящим украшением стал фонтан с подсветкой. Его диаметр составляет 9 метров, высота струй достигает 7 метров.

С 12.00 люди наслаждались яркой и насыщенной программой. Гуляли вдоль молодых саженцев деревьев, отдыхали на скамейках. Дети купались в фонтане, ели мороженое и сладкую вату, катались на электромобилях, прыгали на батутах, участвовали в конкурсах. Местные артисты подготовили для горожан концерт.

  •  © stolica-s.su

  •  © stolica-s.su

  •  © stolica-s.su

  •  © stolica-s.su

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://stolica-s.su/news/society/200638

Мордовия, благоустройство
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    31.05.1911:06:55

    Больше парков и зелёных зон в городах!

    Точечные застройки и вырубки деревьев уже достали.

    #1132780
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    31.05.1912:45:09

    Странно,что обошлось без скачущего стада биомусора.Я бы посмотрел как они прыгали против Парка Победы,а точнее на последствия скачек.

    #1132810
  • Нет аватара рыбка
    31.05.1920:01:24

    На благоустройство (парки, скверы, развлекательные и зоны отдыха, пешеходные дороги, придворовые территории, уличное освещение, реконструкция памятников архитектуры, тематический перфоманс, как например новогодние декорации и т.д) регионы потратили 462 млрд руб, на Москву приходится 55% всех расходов - 257 млрд, на втором месте Московская область — 30 млрд, с огромным разрывом на третьем месте идет Санкт Петербург с расходами всего 16 млрд руб.

    257 млрд расходов на благоустройство весьма внушительная сумма. Даже в долларовом выражении сопоставимые расходы были лишь в Лондоне 2012. По российским меркам это очень большие расходы. ВСЕ (!) расходы регионального бюджета на все цели Тверской области — 67 млрд руб, Калужской области 74 млрд руб, Ярославской области — 81 млрд руб, Тульской области — 90 млрд. Т. е. расходы на благоустройство Москвы больше, чем весь бюджет Тверской, Калужской и Ярославской области вместе взятых.

    Общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, речной транспорт и так далее). Совокупные расходы регионов 560 млрд руб. Москва 70% всех расходов (391 млрд), второе место Санкт Петербург — 57 млрд, на третьем месте Московская область — 8.1 млрд, Ямало-ненецкий автономный округ (7.3 млрд), Сахалинская область (5.5 млрд)

    Расходы на жилищное хозяйство (обычно включены расходы на муниципальное жилье). 304 млрд по России от регионов. Лидер без сюрпризов — Москва (161 млрд или 53% от всех расходов, привет «собянининкам»), Сахалинская область 23.1 млрд, Ханты-Мансийский автономный округ 15 млрд, Санкт Петербург 14.4 млрд, Ямало-ненецкий округ 11.9 млрд.

    Отредактировано: рыбка~20:02 31.05.19
    #1132942
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,