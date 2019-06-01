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Города и сёла России

Благоустройство. От Камчатки до Кубани

  •  © kam24.ru

В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по реконструкции парка на Никольской сопке

В прошлом году в парке была проведена замена подпорной стены, протяжённость которой составляет около 500 метров. На всей территории парка сделаны пешеходные дорожки, отремонтированы лестницы, построены и реконструированы смотровые площадки.

Построена площадка для молодоженов, смотровая площадка, установлены качели, павильоны для уличной торговли.

В прошлом году на работы было потрачено более 100 миллионов рублей.

  •  © kamgov.ru

В настоящее время на площадках в центре парка завершается монтаж металлических панно на макеты вулканов, устройство опор освещения, трибуны и арки, а также выставочных стендов и экспозиции «Камчатка». Кроме того, ведется изготовление и монтаж тематических барельефов на ограждение лестничного перехода на спуске к заливу. На подпорной стене сопки Никольская практически завершен монтаж декоративных металлических элементов. Они содержат иллюстрации исторических событий Камчатки. Проект предусматривает подсветку панно в тёмное время суток.

Дендропарк в Ивантеевке Московской области открылся после благоустройства

Дендрологический парк был основан в 1936 году селекционером Александром Яблоковым. В своем парке ученый собрал деревья и кустарники с разных материков и уголков земли. Он специально сделал его похожим на дикий лес, чтобы сохранить атмосферу природы.

  •  © mosreg.ru

В прошлом году была проведена расчистка территории дендропарка от сухих и аварийных деревьев, которые угрожали падением при сильном ветре, а также деревьев, поваленных ураганом 2017 года, поставлено новое ограждение и отремонтирован главный вход в дендропарк.

В апреле этого года проведена инвентаризация коллекции парка для того, чтобы люди, посещающие парк, могли самостоятельно прочитать о ценных видах растений, собранных селекционером.

Сейчас в парке растут более 125 сортов деревьев и кустарников. В летний сезон сотрудники лесопитомника продолжат установку информационных табличек в дендропарке. Также совместно с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана будет проводиться работа по инвентаризации и оцифровке коллекции.

В столице Мордовии Саранске открылся Парк Победы

31 мая на ул. Ярославской Октябрьского района Саранска открылся Парк Победы. Это первый парк, созданный в районе Химмаш.

Украшением зоны отдыха стал фонтан. Его диаметр — 9 метров, а высота центральной струи достигает 7 метров. Подсвечивают фонтан 48 подводных светодиодных фонарей.

  •  © stolica-s.su

Площадь парка Победы составляет 24,5 тысячи м2. Здесь оборудованы площадки на любой вкус и возраст: зоны для игры в стритбол и настольный теннис, игровые комплексы для детей старше шести лет и малышей, площадка с уличными тренажерами и площадка для маломобильных групп. А для выступления артистов установлена эстрада с музыкальным оборудованием. В зоне озеленения площадью 17,4 тысячи м2 растут липы, ивы, рябины, тополя, клены, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.

Новый центр отдыха горожан на улице Ярославской был заложен в 2015 году — в честь 70-летия Победы. Именно тогда здесь были высажены первые аллеи.

В Тбилисском районе Краснодарского края после реконструкции открылся парк имени сотника Андрея Гречишкина

Парк площадью 1 гектар расположен в станице Тбилисской по улице Октябрьской. Благодаря реконструкции в нем появилась фотозона для молодоженов — арка в форме красного сердца, цветочный фонтан, современная детская площадка. В парке заменена плитка, появились новые дорожки, установлены лавочки, фонари. На 6 тысячах квадратных метрах выполнены работы по озеленению: высажены пихта, туя, клен, кустарники и цветы.

  •  © s10.stc.all.kpcdn.net

В рамках реконструкции в парке была благоустроена территория, прилегающая к часовне, где захоронены казаки героической сотни Андрея Гречишкина.

  •  © yuga.ru

Парк находится в самом центре станицы и важен для жителей. Зеленую зону удалось облагородить благодаря участию муниципалитета в федеральной программе. Общая стоимость работ составила 15 млн рублей.

  •  © gkh-kuban.ru

Отметим, что парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей. Он назван в честь казака Андрея Гречишкина, который вместе со своей сотней принял неравный бой и погиб в 1829 году, защищая станицы от набега горцев. В парке находится мемориальный комплекс, а также памятник казакам его сотни.

Аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края открыли в столице края

Новая аллея, открытая ещё 9 января в Краснодаре на территории Юбилейного района, стала одним из любимых мест отдыха жителей краевого центра.

  •  © primamedia.gcdn.co

Аллея появилась на территории, изначально предназначенной под многоэтажную застройку. Однако после обращений жителей было принято решение обустроить здесь рекреационную зону.

  •  © primamedia.ru

Работы по созданию аллеи велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Зеленая зона расположена вдоль реки Кубань. Здесь обустроены спортивные площадки, скейт-парк, проведены берегоукрепительные работы.

  •  © primamedia.gcdn.co

Общая площадь благоустройства составила 45,5 тыс. м2, уложено 20,4 тыс. м2 тротуарной плитки, высажено 1,8 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 80 сосен. Объем средств превысил 165 млн рублей.

  •  © primamedia.gcdn.co

В Саратове построен один из самых современных скейт-парков в России

В Саратове на набережной Космонавтов, расположенный между Бабушкиным взвозом и ул. Провиантской, появился скейт-парк.

  •  © pp.userapi.com

Новый скейт-парк включает в себя зону акробатических элементов, зону имитации улицы, зону для катания на фитнес-роликах, зону отдыха с навесом, рейл с регулировкой по высоте — всего 18 элементов конструкции. На объекте одновременно может тренироваться 15 человек. При разработке проекта скейт-парка учитывались мнения спортсменов-скейтбордистов. На базе скейт-парка в 2019 году планируется организация соревнований по скейт-борду, роллер-спорту, BMX. Новый спорткомплекс под открытым небом будет доступен для всех жителей города Саратова.

В Городском парке культуры и отдыха Орла состоялось торжественное открытие светомузыкального фонтана

20 апреля также был включен фонтан на площади «Юность» в Железнодорожном районе города. В ближайшие дни заработают фонтаны в Детском парке и на бульваре Победы.

  •  © orel-region.ru

ООО «Техспецкомплект» в 2018 году восстанавливало входную группу в парк, благоустраивало территорию и устанавливало новое оборудование для фонтана. До этого компания работала в сквере Юность.

  •  © infoorel.ru

Общая сумма контрактов составила почти 100 млн рублей. В детском парке сухой фонтан создало ООО «Триумф» — 15,2 млн рублей.

  •  © infoorel.ru

В планах благоустройства Орла еще два подобных объекта — на площади Содружества перед администрацией Северного района и в сквере Ермолова.

В Калуге появился новый сквер

Новый сквер открылся в калужской микрорайоне Турынино 23 мая. Он обустроен по программе «Городская среда».

На территории сквера в Турынино уложено 2180 м2плитки, 1318 м бордюров, установлено 44 торшера со светильниками, 26 лавок и столько же урн, произведен посев травы на участке площадью 6000 м2. А в день открытия жители высадили около 100 деревьев.

Кроме этого, в скором времени должны начать реконструкцию сквера Волкова. Проект оценивается почти в 195 млн рублей. Там должны появиться крытые площадки для тенниса, баскетбольные и волейбольные площидки, а также футбольное поле.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/dendropark-imeni-yablokova-v-ivanteevke-prinyal-pervykh-posetiteley-posle-blagoustroystva

http://mio.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-05-2019-14-40-31-dendropark-ivanteevki-otkryl-sezon-ekskursiy

https://xn--80aaldj1b7b.xn--p1ai/zkh/v-saranske-otkrylsja-park-pobedy/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/459841/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/459623/

http://saratov.gov.ru/news/v_saratove_postroen_odin_iz_samykh_sovremennykh_skeyt_parkov_v_rossii/

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=14765

http://pressa40.ru/v-turynino-poyavilsya-novyy-skver/

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https://www.kam24.ru/news/main/68673.html

благоустройство , Камчатский край , Московская область , Мордовия , Краснодарский край , Саратовская область , Орловская область , Калужская область
  • Русь Вечная Русь Вечная
    01.06.1920:11:58

    Сергей Котенко вы молодец! Вот это хорошо проделанная работа… Дайджест просто прекрасный!    

    #1133096
  • Володимир Куприянов
    01.06.1921:48:02

    Какую красоту сотворили!    

    #1133114
  • Winnypux Winnypux
    02.06.1900:19:32

    В Тюмени вполне цивильно, насколько я могу судить. И даже в ближайших населенных пунктах вроде Ялуторовска и Н.Тавды.

    #1133124
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