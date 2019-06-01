Благоустройство. От Камчатки до Кубани

В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по реконструкции парка на Никольской сопке

В прошлом году в парке была проведена замена подпорной стены, протяжённость которой составляет около 500 метров. На всей территории парка сделаны пешеходные дорожки, отремонтированы лестницы, построены и реконструированы смотровые площадки.

Построена площадка для молодоженов, смотровая площадка, установлены качели, павильоны для уличной торговли.

В прошлом году на работы было потрачено более 100 миллионов рублей.

В настоящее время на площадках в центре парка завершается монтаж металлических панно на макеты вулканов, устройство опор освещения, трибуны и арки, а также выставочных стендов и экспозиции «Камчатка». Кроме того, ведется изготовление и монтаж тематических барельефов на ограждение лестничного перехода на спуске к заливу. На подпорной стене сопки Никольская практически завершен монтаж декоративных металлических элементов. Они содержат иллюстрации исторических событий Камчатки. Проект предусматривает подсветку панно в тёмное время суток.

Дендропарк в Ивантеевке Московской области открылся после благоустройства

Дендрологический парк был основан в 1936 году селекционером Александром Яблоковым. В своем парке ученый собрал деревья и кустарники с разных материков и уголков земли. Он специально сделал его похожим на дикий лес, чтобы сохранить атмосферу природы.

В прошлом году была проведена расчистка территории дендропарка от сухих и аварийных деревьев, которые угрожали падением при сильном ветре, а также деревьев, поваленных ураганом 2017 года, поставлено новое ограждение и отремонтирован главный вход в дендропарк.

В апреле этого года проведена инвентаризация коллекции парка для того, чтобы люди, посещающие парк, могли самостоятельно прочитать о ценных видах растений, собранных селекционером.

Сейчас в парке растут более 125 сортов деревьев и кустарников. В летний сезон сотрудники лесопитомника продолжат установку информационных табличек в дендропарке. Также совместно с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана будет проводиться работа по инвентаризации и оцифровке коллекции.

В столице Мордовии Саранске открылся Парк Победы

31 мая на ул. Ярославской Октябрьского района Саранска открылся Парк Победы. Это первый парк, созданный в районе Химмаш.

Украшением зоны отдыха стал фонтан. Его диаметр — 9 метров, а высота центральной струи достигает 7 метров. Подсвечивают фонтан 48 подводных светодиодных фонарей.

Площадь парка Победы составляет 24,5 тысячи м2. Здесь оборудованы площадки на любой вкус и возраст: зоны для игры в стритбол и настольный теннис, игровые комплексы для детей старше шести лет и малышей, площадка с уличными тренажерами и площадка для маломобильных групп. А для выступления артистов установлена эстрада с музыкальным оборудованием. В зоне озеленения площадью 17,4 тысячи м2 растут липы, ивы, рябины, тополя, клены, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.

Новый центр отдыха горожан на улице Ярославской был заложен в 2015 году — в честь 70-летия Победы. Именно тогда здесь были высажены первые аллеи.

В Тбилисском районе Краснодарского края после реконструкции открылся парк имени сотника Андрея Гречишкина

Парк площадью 1 гектар расположен в станице Тбилисской по улице Октябрьской. Благодаря реконструкции в нем появилась фотозона для молодоженов — арка в форме красного сердца, цветочный фонтан, современная детская площадка. В парке заменена плитка, появились новые дорожки, установлены лавочки, фонари. На 6 тысячах квадратных метрах выполнены работы по озеленению: высажены пихта, туя, клен, кустарники и цветы.

В рамках реконструкции в парке была благоустроена территория, прилегающая к часовне, где захоронены казаки героической сотни Андрея Гречишкина.

Парк находится в самом центре станицы и важен для жителей. Зеленую зону удалось облагородить благодаря участию муниципалитета в федеральной программе. Общая стоимость работ составила 15 млн рублей.

Отметим, что парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей. Он назван в честь казака Андрея Гречишкина, который вместе со своей сотней принял неравный бой и погиб в 1829 году, защищая станицы от набега горцев. В парке находится мемориальный комплекс, а также памятник казакам его сотни.

Аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края открыли в столице края

Новая аллея, открытая ещё 9 января в Краснодаре на территории Юбилейного района, стала одним из любимых мест отдыха жителей краевого центра.

Аллея появилась на территории, изначально предназначенной под многоэтажную застройку. Однако после обращений жителей было принято решение обустроить здесь рекреационную зону.

Работы по созданию аллеи велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Зеленая зона расположена вдоль реки Кубань. Здесь обустроены спортивные площадки, скейт-парк, проведены берегоукрепительные работы.

Общая площадь благоустройства составила 45,5 тыс. м2, уложено 20,4 тыс. м2 тротуарной плитки, высажено 1,8 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 80 сосен. Объем средств превысил 165 млн рублей.

В Саратове построен один из самых современных скейт-парков в России

В Саратове на набережной Космонавтов, расположенный между Бабушкиным взвозом и ул. Провиантской, появился скейт-парк.

Новый скейт-парк включает в себя зону акробатических элементов, зону имитации улицы, зону для катания на фитнес-роликах, зону отдыха с навесом, рейл с регулировкой по высоте — всего 18 элементов конструкции. На объекте одновременно может тренироваться 15 человек. При разработке проекта скейт-парка учитывались мнения спортсменов-скейтбордистов. На базе скейт-парка в 2019 году планируется организация соревнований по скейт-борду, роллер-спорту, BMX. Новый спорткомплекс под открытым небом будет доступен для всех жителей города Саратова.

В Городском парке культуры и отдыха Орла состоялось торжественное открытие светомузыкального фонтана

20 апреля также был включен фонтан на площади «Юность» в Железнодорожном районе города. В ближайшие дни заработают фонтаны в Детском парке и на бульваре Победы.

ООО «Техспецкомплект» в 2018 году восстанавливало входную группу в парк, благоустраивало территорию и устанавливало новое оборудование для фонтана. До этого компания работала в сквере Юность.

Общая сумма контрактов составила почти 100 млн рублей. В детском парке сухой фонтан создало ООО «Триумф» — 15,2 млн рублей.

В планах благоустройства Орла еще два подобных объекта — на площади Содружества перед администрацией Северного района и в сквере Ермолова.

В Калуге появился новый сквер

Новый сквер открылся в калужской микрорайоне Турынино 23 мая. Он обустроен по программе «Городская среда».

На территории сквера в Турынино уложено 2180 м2плитки, 1318 м бордюров, установлено 44 торшера со светильниками, 26 лавок и столько же урн, произведен посев травы на участке площадью 6000 м2. А в день открытия жители высадили около 100 деревьев.

Кроме этого, в скором времени должны начать реконструкцию сквера Волкова. Проект оценивается почти в 195 млн рублей. Там должны появиться крытые площадки для тенниса, баскетбольные и волейбольные площидки, а также футбольное поле.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/dendropark-imeni-yablokova-v-ivanteevke-prinyal-pervykh-posetiteley-posle-blagoustroystva

http://mio.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-05-2019-14-40-31-dendropark-ivanteevki-otkryl-sezon-ekskursiy

https://xn--80aaldj1b7b.xn--p1ai/zkh/v-saranske-otkrylsja-park-pobedy/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/459841/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/459623/

http://saratov.gov.ru/news/v_saratove_postroen_odin_iz_samykh_sovremennykh_skeyt_parkov_v_rossii/

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=14765

http://pressa40.ru/v-turynino-poyavilsya-novyy-skver/