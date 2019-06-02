Строительство морского буксира «Андрей Степанов»

Морской буксир «Андрей Степанов» проекта 23470 для ВМФ России.

Заложен на Ярославском судостроительном заводе 23.07.2015, спущен на воду 29.06.2017.



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Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото 122-бис с сайта forums.airbase.ru