Строительство морского буксира «Андрей Степанов»
Морской буксир «Андрей Степанов» проекта 23470 для ВМФ России.
Заложен на Ярославском судостроительном заводе 23.07.2015, спущен на воду 29.06.2017.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 3200 т.
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Фото 122-бис с сайта forums.airbase.ru
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