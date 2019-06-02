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Фотофакты

Строительство морского буксира «Андрей Степанов»

Морской буксир «Андрей Степанов» проекта 23470 для ВМФ России.

Заложен на Ярославском судостроительном заводе 23.07.2015, спущен на воду 29.06.2017.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото 122-бис с сайта forums.airbase.ru

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Ярославль, Ярославский ССЗ, буксир, 23470, Андрей Степанов
  • Миша Мальцев Миша Мальцев
    02.06.1913:21:22

    A_SEVER, а как там дела с сухим доком в Белокаменске?

    #1133166
    • A_SEVER A_SEVER
      02.06.1913:27:21

      A_SEVER, а как там дела с сухим доком в Белокаменске?
      Летом в нём должны начать строительство первого железобетонного основания для завода СПГ.

      #1133167
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