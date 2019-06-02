Группа НЛМК запускает фабрику вторсырья

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Промышленная группа «Новолипецкий металлургический комбинат» начала испытания новой фабрики металлургических брикетов для доменных печей, работающей на отходах доменного производства.

Запущенный НЛМК проект позволит получать сырье из отходов металлургического производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы, образующиеся в процессе очистки доменного газа и улавливания коксовой и угольной пыли. Полученные брикеты будут использоваться для выплавки чугуна и частично замещать первичное железорудное и угольное сырье. Объем инвестиций в проект составил 3 млрд рублей. Ожидается, что на фабрике металлургических брикетов будет создано около 200 новых рабочих мест.

Производство на новой фабрике организовано по собственной технологии, разработанной под руководством бывшего главного доменщика комбината профессора Ивана Курунова, и рассчитано на выпуск 700 тыс. тонн брикетов в год.

Технология производства брикетов основана на методе прессования без обжига, который считается экологически безопасным. Новый производственный комплекс располагает высокоэффективной пылегазоочисткой, предотвращающей образование пыли при перегрузке сыпучих веществ и обеспечивающей максимальную очистку воздуха.

«С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов. Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий в России и рассматриваем все проекты модернизации и строительства новых объектов через призму НДТ. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность», — прокомментировал президент группы НЛМК Григорий Федоришин.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший в России производитель стали, основной актив группы НЛМК, работающей в России, Европе и США. На липецкой площадке выпускается более 18% российской стали и 80% от производства стали группой НЛМК. Объемы выпуска стальной продукции группой НЛМК превышают 17 млн тонн в год, выручка за 2018 год составила 12 млрд долларов, показатель EBITDA — 3,6 млрд долларов.