Линию упаковки строительных смесей запустили на предприятии в Подмосковье

На подольском предприятии по выпуску строительных смесей акционерного общества «ГЛИМС-Продакшн» состоялся новой технологической линии паллетизации и упаковки.

В результате модернизации производительность цеха по выпуску сухих смесей увеличится на 30 тонн в год и составит 150 тысяч тонн в год. Сейчас здесь трудятся 86 человек, и будет создано еще восемь рабочих мест.

Новая упаковка позволит увеличить срок хранения продукции, в том числе вне помещений, улучшит логистику предприятия, так как появится новая фасовка смесей по 15 и 30 килограммов.

Также упаковка позволит повысить производительность труда на предприятии минимум на 15% и полностью автоматизировать процесс укладки и фасовки готовой продукции. В течение одного-двух лет на предприятии установят новую линию по автоматизации процесса подачи сырья. С вводом в эксплуатацию нового оборудования будут решены задачи повышения производительности сухих строительных смесей и расширение клиентской базы за счет клиентов, предъявляющих требования к открытому хранению продукции.

«ГЛИМС-Продакшн» более 20 лет выпускает строительные смеси, в том числе штукатурку, плиточный клей, гидроизоляционные материалы, шпаклевку и полимерные составы для полов. Всего в ассортименте предприятия более 100 наименований продукции. Продукции компании использовали при реставрации Оружейной палаты, колокольни Ивана Великого в Кремле, Бородинской панорамы, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, гостиницы «Украина», строительстве станции «Воробьевы горы» и Испанского культурного центра.