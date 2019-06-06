Прикосновенный резерв
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«Газпром» вводит в эксплуатацию новое подземное хранилище газа в Волгоградской области. Это второе в России уникальное в своем роде подземное хранилище, которое находится в соляных отложениях. Объем хранилища составит 820 миллионов кубометров метана. Подробнее о подземных хранилищах газа и о том, как они устроены — в специальном репортаже Алексея Егорова.
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