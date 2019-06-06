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Прикосновенный резерв

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QzrOqWR82kc

«Газпром» вводит в эксплуатацию новое подземное хранилище газа в Волгоградской области. Это второе в России уникальное в своем роде подземное хранилище, которое находится в соляных отложениях. Объем хранилища составит 820 миллионов кубометров метана. Подробнее о подземных хранилищах газа и о том, как они устроены — в специальном репортаже Алексея Егорова.

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ТЭК, Газпром
  • dima ivanov dima ivanov
    06.06.1923:24:19

    ОТЛИЧНО !!! есть такой вопрос --- в связи с падением украинского транзита газа --- может стоит построить БЕЛГОРОДАЗОТ какой-нибудь --- трубы то с газом есть ???

    #1134486
  • Нет аватара pikachu
    07.06.1907:23:59

    Ну теперь заживём.

    #1134520
  • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
    07.06.1909:17:32

    Труба, — дело тонкое, Петруха.

    Репортаж, кстати, сделан мастерски.

    Приятно, и слушать, и смотреть…

    #1134536
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