В тепличном комплексе в Якутске ввели в эксплуатацию газовую электростанцию

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В Якутске открыли газопоршневую электростанцию (ГПУ) для тепличного комплекса «Саюри», который занимается круглогодичным выращиванием овощей и зелени в условиях Крайнего Севера.

Продукция комплекса покрывает до 25% потребностей жителей региона. Новая электростанция мощностью 2 МВт обеспечит стабильную работу комплекса, снизит производственные риски и сократит расходы резидента территории опережающего развития (ТОР) «Якутия».

С запуском новой электростанции мощность собственной генерации комплекса достигнет 6 МВт. Это позволит тепличному хозяйству производить до 2 400 тонн огурцов, томатов и зелени в теплицах площадью 3,3 гектара.

Компания «Саюри», в статусе резидента ТОР «Якутия», инвестировала в проект около 1,9 миллиарда рублей и создала 113 рабочих мест. В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) проект получил налоговые льготы и административные преференции.

КРДВ предоставила компании землю площадью 8,5 гектара, подключила комплекс к воде и электроэнергии, а также оказывает поддержку на всех этапах реализации проекта.

На территории ТОР «Якутия» 55 резидентов реализуют различные проекты с общим объёмом инвестиций 86,2 миллиарда рублей. Создано более 900 рабочих мест, а 19 проектов уже введены в эксплуатацию.

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