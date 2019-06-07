Малый ракетный корабль ТОФ «Смерч» вышел на ходовые испытания после ремонта и модернизации

На Камчатке на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр» завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч». Сегодня в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания.

Работы по модернизации корабля были начаты в 2017 году. За этот период корабль перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран». Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года МРК «Смерч» вернется в состав сил постоянной готовности войск и сил на северо-востоке России.