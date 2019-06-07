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Армия и Флот

Малый ракетный корабль ТОФ «Смерч» вышел на ходовые испытания после ремонта и модернизации

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На Камчатке на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр» завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч». Сегодня в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания.

Работы по модернизации корабля были начаты в 2017 году. За этот период корабль перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран». Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года МРК «Смерч» вернется в состав сил постоянной готовности войск и сил на северо-востоке России.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12235320@egNews

Тихоокеанский флот , Корабли
  • A_SEVER A_SEVER
    07.06.1908:41:22

    На фото списанный МРК «Накат» Северного флота.

    #1134531
  • Нет аватара vlTepes
    07.06.1908:42:29

    У вас на фото МРК «Накат» с 12 Ониксами.

    Надо бы исправить

    #1134532
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