На ПМЭФ представили первую в России межкорпоративную квантовую сеть

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами двух крупнейших банков и международной консалтинговой компании. Поставляемое компанией QRate оборудование может стать основой для построения всероссийской многоузловой сети защищенной связи для банковской системы и госсектора.

Непосредственно для видеосвязи использовался оптоволоконный канал передачи данных с двухсторонним шифрованием, обеспеченным посредством криптошлюзов компании «С-Терра». Ключи для дешифрования данных передавались по отдельному оптическому каналу с помощью установок квантового распределения ключа РКЦ и QRate. Таким образом была обеспечена максимальная защита данных.

ВВ 2017 году специалистами Российского квантового центра была запущена первая многоузловая квантовая сеть с тремя узлами и двумя квантовыми каналами. Решение, показанное в рамках ПМЭФ-2019, является следующей вехой в развитии технологий квантового распределения ключа. Оно полностью готово к эксплуатации и позволяет внедрять абсолютно защищенные каналы связи в существующую телекоммуникационную инфраструктуру банковских учреждений и госсектора.