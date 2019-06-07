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Информационные технологии

На ПМЭФ представили первую в России межкорпоративную квантовую сеть

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На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами двух крупнейших банков и международной консалтинговой компании. Поставляемое компанией QRate оборудование может стать основой для построения всероссийской многоузловой сети защищенной связи для банковской системы и госсектора.

Непосредственно для видеосвязи использовался оптоволоконный канал передачи данных с двухсторонним шифрованием, обеспеченным посредством криптошлюзов компании «С-Терра». Ключи для дешифрования данных передавались по отдельному оптическому каналу с помощью установок квантового распределения ключа РКЦ и QRate. Таким образом была обеспечена максимальная защита данных.

ВВ 2017 году специалистами Российского квантового центра была запущена первая многоузловая квантовая сеть с тремя узлами и двумя квантовыми каналами. Решение, показанное в рамках ПМЭФ-2019, является следующей вехой в развитии технологий квантового распределения ключа. Оно полностью готово к эксплуатации и позволяет внедрять абсолютно защищенные каналы связи в существующую телекоммуникационную инфраструктуру банковских учреждений и госсектора.

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https://tass.ru/ekonomika/6522564

РКЦ, Газпромбанк, Сбербанк, ПМЭФ-2019
  • Нет аватара MusclePump
    07.06.1920:13:47

    Однозначно    

    За квантовыми сетями будущее которым по уровню безопасности нету равных. Это значит что Вас никто не сможет прослушать, а если попытаются то это сразу обнаруживается.

    Отредактировано: MusclePump~20:14 07.06.19
    #1134659
    • Clausson Clausson
      08.06.1901:02:54

      За квантовыми сетями будущее

      Вероятно да, но это пока не они. Это технология квантового распределения ключа. Шифрование пока идет совершенно стандартное, но ключ создается и перекидывается а) без участия оператора б) квантовым (или скорее псевдоквантовым) шифрованием. То есть в отличие от систем шифрования с «открытым» ключом в этом случае злоумышленник не может похитить даже половину ключа.

      То есть пока теоретически никто не может украсть у вас ключ, но взломать вас могут и без ключа.

      Безусловно это тоже шаг вперед и заслуживает всяческого одобрения.

      Отредактировано: Clausson~01:06 08.06.19
      #1134756
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