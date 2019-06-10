В Воронежской области открыли семь сельских ФАП, и три амбулатории

С начала 2019 года в Воронежской области в рамках программы «Развитие сельских территорий Воронежской области» открыли 7 сельских ФАП, и 3 врачебные амбулатории. Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Анновка Бобровского района, Старой Калитве Россошанского района, селе Шукавка Эртильского района, селе Пески Петропавловского района, хуторе Красюковский Подгоренского района, в селе Касьяновка Кантемировского района, селе Приречное Верхнемамонского района. Врачебные амбулатории открыты в селе Сторожевое Острогожского района, в поселке Абрамовка Таловского района, в селе Карпенково Каменского района.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Анновка Бобровского района площадью 70 кв. м разместили кабинет фельдшера, процедурную и аптечный пункт. ФАП укомплектовали современным оборудованием, завезли новую мебель и хозинвентарь. Здание оснащено системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, соответствует требованиям пожарной безопасности и оборудовано всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Здание нового ФАП площадью 160 кв. м расположили в центре Старой Калитвы Россошанского района рядом с администрацией и Домом культуры. Здесь есть приемная, гинекологический, прививочный и процедурный кабинеты. На данный момент в Старой Калитве проживает 1391 человек, из них 228 детей и 51 подросток. Все пациенты смогут получить в ФАПе первичную медико-санитарную помощь. Также можно сделать прививки, кардиограмму, измерить давление, сдать кровь на анализ.

Напомним, в 2018 году Воронежской области построено 22 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий, закуплены четыре передвижных медицинских комплекса.