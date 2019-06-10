Завершена сборка ракеты «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»

На космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса провели общую сборку ракеты космического назначения «Протон-М». В минувшие выходные космическую головную часть (КГЧ), состоящую из разгонного блока «ДМ-03» и пристыкованного к нему аппарата «Спектр-РГ», перевезли из чистового зала в зал сборки ракеты-носителя (РН).

После завершения транспортировки была проведена механическая стыковка носителя и головной части. Расчеты специалистов ракетно-космической отрасли выполнили соединение электрических контактов между головным блоком и РН, а также провели все необходимые проверки, предусмотренные планом работ.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» запланирован 21 июня в 15:17 мск. Главная ее миссия — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

13 июня на космодроме пройдет заседание Государственной комиссии, где будут подведены итоги работ по подготовке к пуску и принято решение о проведении вывоза. Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня.