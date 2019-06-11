Авиаполк ЦВО в Челябинской области пополнился тремя новыми истребителями-бомбардировщикми Су-34

Смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, пополнился тремя новыми многофункциональными истребителями-бомбардировщикми Су-34. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Новые Су-34 войдут в состав 2-й эскадрильи полка. Всего теперь на Южном Урале базируется 21 самолет Су-34. Традиционно летные экипажи прошли обучение управлению новыми машинами в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, освоив летную практику, выполнение элементов высшего пилотажа и подготовившись к технической эксплуатации нового типа самолетов. До конца года для доформирования 2-й эскадрильи в округ поступит еще три таких бомбардировщика.

Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, где освоили летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Командующий ЦВО добавил, что до конца года в Челябинской области будут сформирована вторая эскадрилья Су-34, еще поступит три истребителя нового поколения.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение ЦВО поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.

Справочно:

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.