Фрегат «Адмирал Горшков» пришёл в Эквадор

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Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» пришёл в порт Пуэрто-Боливар (Эквадор), успешно завершив переход через Тихий океан!

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту посетил порты Джибути, Коломбо, Циндао и Владивосток.

Фото Николая Иванова