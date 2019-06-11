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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Горшков» пришёл в Эквадор

  •  © Фото Николая Иванова

  •  © Фото Николая Иванова

Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус», танкера «Кама» и спасательного буксира «Николай Чикер» пришёл в порт Пуэрто-Боливар (Эквадор), успешно завершив переход через Тихий океан!

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и к настоящему моменту посетил порты Джибути, Коломбо, Циндао и Владивосток.

Фото Николая Иванова

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот
  • Нет аватара Lyudov
    11.06.1918:46:54

    Вокруг Южной Америки значит пойдут

    #1135631
    • A_SEVER A_SEVER
      11.06.1919:32:30

      Вокруг Южной Америки значит пойдут
      Не думаю — Эквадор рядом с Панамой.

      #1135641
  • Нет аватара AbrValg
    11.06.1921:11:56

    Интересно, зачем его послали именно в кругосветку. Двигатели в реальных условиях решили погонять?

    #1135657
    • A_SEVER A_SEVER
      11.06.1921:17:03

      зачем его послали именно в кругосветку
      Чтобы он её эффектно завершил накануне дня ВМФ.    

      #1135661
  • Kolyda Kolyda
    11.06.1921:31:19

    Корабль боевой. Интересно он идет с полным боекомплектом или только пистолетики у офицеров заряжены?

    #1135664
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