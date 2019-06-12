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Армия и Флот

Комплексами «Хибина-2» оснастили бомбардировщики ЗВО в Воронежской области

  • https://function.mil.ru/images/upload/2019/Su-34_REB-550-1.jpg
  • https://function.mil.ru/images/upload/2019/Su-34_REB-550-1.jpg
  •  © function.mil.ru

Более 30 комплексов оборудования радиоэлектронной борьбы получили специалисты наземных служб для оснащения самолётов авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Воронежской области.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики поколения «4+" Су-34 Западного военного округа получили обновленное оборудование для блокирования и подавления радионавигационного оборудования в воздухе.

Комплекс «Хибина-2» получил более широкую зону покрытия и рабочей области поражения, что позволяет в 2 раза увеличить живучесть боевой машины в воздухе во время ведения атак.

Впервые новое оборудование будет опробовано на летно-тактическом учении в июле этого года. Согласно летному заданию экипажи Су-34 должны применить обновленные навесные современные комплексы радиоэлектронного подавления, создав ложные цели для наземных средств ПВО условного противника, тем самым скрыть свое реальное нахождение.

В роли противника для бомбардировщиков выступят командные пункты комплексов С-300ПМ.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12236360@egNews

ЗВО, авиация, Хибина-2
  • Нет аватара amk6606
    12.06.1916:32:02

    Э, топоним Хибины вообще-то не употребляется в единственно числе.

    #1135818
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