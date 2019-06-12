Комплексами «Хибина-2» оснастили бомбардировщики ЗВО в Воронежской области

Более 30 комплексов оборудования радиоэлектронной борьбы получили специалисты наземных служб для оснащения самолётов авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Воронежской области.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики поколения «4+" Су-34 Западного военного округа получили обновленное оборудование для блокирования и подавления радионавигационного оборудования в воздухе.

Комплекс «Хибина-2» получил более широкую зону покрытия и рабочей области поражения, что позволяет в 2 раза увеличить живучесть боевой машины в воздухе во время ведения атак.

Впервые новое оборудование будет опробовано на летно-тактическом учении в июле этого года. Согласно летному заданию экипажи Су-34 должны применить обновленные навесные современные комплексы радиоэлектронного подавления, создав ложные цели для наземных средств ПВО условного противника, тем самым скрыть свое реальное нахождение.

В роли противника для бомбардировщиков выступят командные пункты комплексов С-300ПМ.