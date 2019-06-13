«ЭкоНива» ввела в Новосибирской области животноводческий комплекс на 6 тыс. голов

ООО «Сибирская нива» (входит в агрохолдинг «ЭкоНива») 13 июня ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс на 6 тыс. коров в с. Елбань Маслянинского района Новосибирской области.

Это 29-й молочный комплекс «ЭкоНивы» и крупнейший восточнее Урала.

В инфраструктуру комплекса «Елбань» вошли шесть коровников на 1000 животных каждый и родильное отделение на 600 мест. Суммарный объем инвестиций в проект превышает 5,14 млрд руб. Возведение комплекса началось осенью 2017 года.

Проектная мощность комплекса составляет 62 тыс. тонн молока в год.

В результате реализиции проекта создано 130 рабочих мест.

Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип «холодного содержания» всего поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, опускающихся при сильном ветре. Данная технология позволяет содержать высокопродуктивных молочных коров, получая от них высокие надои при небольших капитальных затратах.

Для комплекса «Елбань» было приобретено 6000 нетелей голштинской породы, характеризующейся высокой продуктивностью. Молоко голштинских коров содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению в доильных залах, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях.

Комплекс в селе Елбань — третий в Маслянинском районе у «Сибирской нивы». В селе Борково содержится 2500 голов крупного рогатого скота. В конце 2017 завершена модернизация комплекса в селе Пеньково: поголовье увеличилось с 1800 до пяти тысяч голов дойного стада.

Для переработки молока со своих областных молочных комплексов ООО «ЭкоНива» активно ведёт строительстов молочного завода с общими инвестициями 19 млрд рублей. Проектом предусмотрено создание 400 рабочих мест. Площадь предприятия составит около 18 га.

Сырое молоко, производимое животноводческими комплексами ООО «Сибирская Нива», планируется направлять для дальнейшей переработки на молочный завод, который должен стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции — твёрдых и полутвёрдых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году, его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки — 420 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Агрохолдинг «ЭкоНива» продолжает строительство 14 крупных молочных комплексов и 6 молочных заводов.