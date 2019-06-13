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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«ЭкоНива» ввела в Новосибирской области животноводческий комплекс на 6 тыс. голов

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ООО «Сибирская нива» (входит в агрохолдинг «ЭкоНива») 13 июня ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс на 6 тыс. коров в с. Елбань Маслянинского района Новосибирской области.

Это 29-й молочный комплекс «ЭкоНивы» и крупнейший восточнее Урала.

В инфраструктуру комплекса «Елбань» вошли шесть коровников на 1000 животных каждый и родильное отделение на 600 мест. Суммарный объем инвестиций в проект превышает 5,14 млрд руб. Возведение комплекса началось осенью 2017 года.

Проектная мощность комплекса составляет 62 тыс. тонн молока в год.

В результате реализиции проекта создано 130 рабочих мест.

Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип «холодного содержания» всего поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, опускающихся при сильном ветре. Данная технология позволяет содержать высокопродуктивных молочных коров, получая от них высокие надои при небольших капитальных затратах.

  •  © nso.ru

Для комплекса «Елбань» было приобретено 6000 нетелей голштинской породы, характеризующейся высокой продуктивностью. Молоко голштинских коров содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению в доильных залах, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях.

Комплекс в селе Елбань — третий в Маслянинском районе у «Сибирской нивы». В селе Борково содержится 2500 голов крупного рогатого скота. В конце 2017 завершена модернизация комплекса в селе Пеньково: поголовье увеличилось с 1800 до пяти тысяч голов дойного стада.

Для переработки молока со своих областных молочных комплексов ООО «ЭкоНива» активно ведёт строительстов молочного завода с общими инвестициями 19 млрд рублей. Проектом предусмотрено создание 400 рабочих мест. Площадь предприятия составит около 18 га.

Сырое молоко, производимое животноводческими комплексами ООО «Сибирская Нива», планируется направлять для дальнейшей переработки на молочный завод, который должен стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции — твёрдых и полутвёрдых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году, его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки — 420 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Агрохолдинг «ЭкоНива» продолжает строительство 14 крупных молочных комплексов и 6 молочных заводов.

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КРС , производство молока , "ЭкоНива" , Новосибирская область
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.06.1910:19:23

    •  © nso.ru

    •  © nso.ru

    Отредактировано: Сергей Котенко~10:21 13.06.19
    #1135981
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    13.06.1910:35:55

    А зимой коровки не померзнут?

    #1135984
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.06.1911:02:14

      Да вроде не первый комплекс строят.

      #1135987
      • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
        13.06.1912:42:58

        Два других построены по той же технологии?

        #1136003
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          13.06.1913:18:09

          Два других построены по той же технологии?

          Не в курсе.

          Но «холодное» содержание коров активно и давно применяется на фермах.

          Главное здесь — свежий воздух, в постоянном притоке которого нуждаются коровы. Высокий уровень влажности, температуры, концентрации газов, патогенных микробов и пыли в плохо вентилируемых помещениях отрицательно влияет на здоровье, продуктивность животных и качество молока. Глухие помещения с маленькими оконцами не обеспечивают здоровья коров.

          Главная проблема в «холодном» способе содержания — сквозняки, а не мороз. Для этого и используются управляемые «шторы». Они регулируют и температуру внутри коровника и приток свежего воздуха.

          Отредактировано: Сергей Котенко~13:19 13.06.19
          #1136009
    • Данила Романов Данила Романов
      13.06.1913:16:18

      От коров тепла много.

      #1136008
  • Данила Романов Данила Романов
    13.06.1913:29:39

    Эконива продолжает разгоняться. В последних интервью говорилось о 6000 тонн молока в сутки к 2025, но, думаю, они выйдут на этот показатель раньше.

    #1136013
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.06.1913:33:04

      Лишь бы не зарвались. На такой скорости (строятся 14 комплексов и 6 заводов) надо хорошо рассчитывать силы.

      Ну будем надеяться на Штефана нашего Дюрра.

      #1136016
      • Данила Романов Данила Романов
        13.06.1913:42:15

        В стране

        дефицит молока больше 10 млн тонн

        дефицит качественного молока, из которого можно делать твердые сыры

        дефицит молока с современных ферм, у которых себестоимость ниже, а качество выше

        Так что у Дюрра проблем не будет, в крайнем случае выдавит ущербные производства.

        Такого как с Евродоном не случится.

        #1136020
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          13.06.1913:53:13

          Дело в том, что Штефан Дюрр поставил себе очень высокую планку — только качественное молоко. Он уже сталкивается с конкуренцией более дешёвого молока, которое … скажем так… фальсифицируется.

          Быстрый рост производства с высоким качеством выпускаемой продукции — очень тяжёлая работа.

          Надеюсь, государство его поддерживает.

          #1136026
  • Нет аватара siberia2012
    13.06.1913:39:04

    интересно, будут в Китай поставлять или ещё куда? В Новосибирске мне всегда казалось, что по молочке все полки и так забиты местной продукцией. Маслянино вообще — the best, по сыру, йогурту и т. п.

    #1136019
    • Данила Романов Данила Романов
      13.06.1913:45:00

      — Китай для нас очень хороший, перспективный рынок. Здесь растет потребление молока, при этом возможности для его производства ограниченные. Доля импортной продукции составляет 25 процентов. Мы сейчас активно обсуждаем детали сотрудничества с китайскими партнерами. Планируем начать поставки уже в этом году, пока это будет ультрапастеризованное молоко, — сообщил президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

      #1136021
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