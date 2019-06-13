В Курской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Зуевка Солнцевского района Курской области. Его построили в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», взамен ветхого здания с печным отоплением и без водоснабжения.

Теперь Зуевский ФАП располагается в новом, полностью оснащенном здании. В нем предусмотрены комнаты фельдшера и акушерки, комната экстренного приёма родов, процедурный кабинет, комната временного пребывания пациентов, а также другие помещения необходимые для обеспечения качественного медицинского обслуживания на селе. На строительство и оборудование ФАПа затрачено более 7 млн рублей.

«Здесь есть все условия для приема родов. Аппараты искусственной вентиляции легких, полностью перинатальный набор, анестезиологический набор детский и для оказания помощи женщине. Также здесь имеются электрокардиограф, аппараты для определения холестерина и сахара в крови», — демонстрирует возможности новой амбулатории заведующая Зуевским фельдшерско-акушерским пунктом Елена Полторанина.

Открытия нового ФАПа ждали 1230 жителей села Зуевка. В текущем году в Курской области намечено строительство еще 6 ФАПов. А в следующем году новый ФАП появится в самом отдаленном населенном пункте Солнцевского района — селе Белагино.