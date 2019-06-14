На Таймыре началось бурение одного из крупнейших нефтяных месторождений России

Проект освоения Пайяхской группы месторождений, реализуемый компанией «Нефтегазхолдинг», является крупнейшим в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в Красноярском крае дополнительно более 30 тысяч рабочих мест и привлечь в регион высококвалифицированных специалистов. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от поселка Диксон будет построен морской терминал «Порт — бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км. На самом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для работников компании.

В ближайшее время специалисты продолжат бурение и строительство необходимой инфраструктуры. Запуск промышленного производства компания планирует к 2024 году. Добытая на месторождении нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии. Планируемый объем добычи — 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой добычи до 50 млн тонн нефти ежегодно.

«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров. Это позволит нам уточнить систему разработки и подобрать оптимальные технологические решения», — рассказал вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков.

140 километров к северу от Дудинки, вокруг бескрайняя тундра, и посреди этой снежной пустыни возвышается нефтяная вышка. Это завораживающее зрелище, особенно если знать, что под землёй находится гигантская нефтяная подушка площадью больше тысячи квадратных километров. 420-тонная буровая установка появилась тут недавно. Все, что вы видите на производственной площадке, доставляли по Северному морскому пути две зимы подряд. А перед этим колоссальную работу проделали геологи.

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В ближайшее время на Пайяхе пробурят 6 тысяч скважин. Компания «Нефтегазхолдинг» — крупнейший участник проекта «Енисейская Сибирь» — планирует добывать здесь 26 млн тонн нефти в год. При этом большое внимание уделят экологической безопасности Таймыра. Уникальная буровая установка, созданная для работы в суровых арктических условиях, оборудована фильтрами для очистки воздуха от нефтяных паров, также есть система сбора утечек бурового раствора. Это позволяет минимизировать загрязнение окружающей среды и воздействие на хрупкую природу тундры.

Буровая установка двухэшелонная, что позволяет минимизировать площадь отсыпки куста. Что влияет на экологическое воздействие на почву. А также экономию средств при отсыпке. Имеется новейшая система мониторинга контроля параметров бурения с дистанционным мониторингом состояния оборудования. И мониторингом состояния бурения.

Данил Абдулхаков, генеральный конструктор подрядной организации

Разработанная система полного укрытия буровой позволяет сохранять внутри плюсовую температуру. Ранее нефтяники были вынуждены часто останавливаться из-за сурового климата — морозов под 40 градусов и сильного ветра. А с такой установкой работа на месторождении не будет прерываться ни на минуту, это позволит ускорить промышленное освоение и увеличить добычу нефти.

Люди чтобы не выходили на улицу, работали в условиях тепла, комфорта, чтобы можно было буквально раздеться и работать в плюсовых температурах, невзирая ни на мороз, ни на ветер, ни на метель, которые не редкость в этих широтах.

Вячеслав Фединишин, начальник управления по подготовительным и вышкомонтажным работам

Чтобы проект жил и развивался, построят грандиозную по масштабам инфраструктуру — 400 километров трубопровода, тысячу километров автодорог и столько же линий электропередачи. Ближе к посёлку Диксон появится портовый нефтеналивной терминал. Из него чёрное золото отправится по Северному морскому пути в Европу и Азию. Толчок для экономики региона трудно будет переоценить.

Считается, что каждое рабочее место в нефтяной промышленности, дает 7 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. Если мы предполагаем, что здесь, на промысле, будет работать 4-5 тыс человек, то, соответственно, эффект можно оценить, как до 30 тыс человек, занятых освоением непосредственно Пайяхского месторождения. Здесь будут дороги нормальные, здесь будут жилые поселки, кафе. Караул — поселок, который рядом — он просто расцветет.

Андрей Поляков, вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг»

Сейчас на площадке идет активная работа. Совсем скоро эти пустынные земли станут местом труда и счастливой жизни для многих жителей Красноярского края и других российских регионов. А для экономики страны — новой точкой роста.

Мария Антюшева