В Пензенской области открыта новая свиноводческая площадка группы «Черкизово»

Новая свиноводческая площадка группы «Черкизово» открыта в Пензенском районе Пензенской области.

ПАО Группа компаний «Черкизово» реализует на территории Пензенской области инвестиционный проект по созданию свиноводческого комплекса на 440 тыс. голов, который предусматривает строительство 11 откормочных площадок с ежегодным содержанием 40 тыс. голов в каждой. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

Проект является уникальным для России с точки зрения содержания животных и биологической безопасности. Построенный за 9 месяцев комплекс вблизи с. Дубенское, состоящий из 8 корпусов, имеет полностью замкнутый цикл производства. Установлены автоматические системы кормления животных, в помещениях осуществляется компьютеризованный климат-контроль, на самом современном уровне обеспечена санитарно-гигиеническая защита комплекса.

Новый объект стал уже пятым в регионе свинокомплексом новой формации с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5 100 тонн свинины в год в живом весе. Инвестиции в каждую площадку составляют 580 млн рублей, каждый свинокомплекс рассчитан на прием более 20 тысяч голов единовременно, а в год — до 50 тысяч товарных свиней.

Между правительством Пензенской области и ГК «Черкизово» в 2017, 2018 и 2019 годах заключены инвестиционные соглашения по реализации проекта. В настоящее время построены пять откормочных площадок на территориях Ермоловского, Кондольского и Краснопольского сельсоветов. Два откорма будут введены в эксплуатацию до конца года. В 2020-2021 годах планируется построить еще четыре площадки.

Инвестор принял решение запустить на территории Пензенской области вторую очередь проекта. В настоящее время идет поиск площадок, прорабатываются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой.

Кроме того, компания запланировала расширение Михайловского элеватора на территории Каменского района, завершение разработки проектно-сметной документации и начало строительства намечено на 2020-2021 годы.

Также на период 2020-2021 годов запланирована реконструкция мясокомбината «Пензенский». В результате расширения производство мясоколбасных изделий планируется увеличить с 10 тонн до 25 тонн в сутки.