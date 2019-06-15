Mazda Sollers во Владивостоке приступила к производству двигателей для поставок в Японию

Mazda Sollers начала серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, предназначенных для поставок в Японию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Sollers.

«Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР „Надеждинская“, предприятие обладает проектной мощностью 50 000 двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5», — отметили в компании.

В Sollers также сообщили, что все произведенные во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda. Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна.

Кроме того, в Sollers отметили, что первые тестовые партии двигателей уже прошли специализированные проверки в Японии.

Компания будет поставлять в Японию продукцию на сумму более 16 млрд рублей.