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Экспорт

Mazda Sollers во Владивостоке приступила к производству двигателей для поставок в Японию

  •  © tass.ru

Mazda Sollers начала серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, предназначенных для поставок в Японию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Sollers.

«Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР „Надеждинская“, предприятие обладает проектной мощностью 50 000 двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5», — отметили в компании.

В Sollers также сообщили, что все произведенные во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda. Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интергированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна.

Кроме того, в Sollers отметили, что первые тестовые партии двигателей уже прошли специализированные проверки в Японии.

Компания будет поставлять в Японию продукцию на сумму более 16 млрд рублей.

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экспорт
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    15.06.1911:57:08

    замечательно, люди получили рабочие места, и сбыт в другую страну…т.е. приток денег.

    Больше-бы таких производств, миру нужно миллионы категорий товаров, мы готовы их всему миру производить.

    Отредактировано: EyeSauronn .~12:09 15.06.19
    #1136581
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