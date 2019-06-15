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Судостроение и судоходство

На Онежском ССЗ спущено на воду обстановочное судно «Ладожский»

14 июня 2019 года на «Онежском судостроительно-судоремонтном заводе» (г. Петрозаводск, Карелия) состоялась торжественная церемония спуска на воду обстановочного судна проекта 3265 «Ладожский» (строительный номер 302).

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  •  © rk.karelia.ru

Церемония закладки киля судна состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 31 октября 2018 года.

  •  © rosmorport.ru

Обстановочное судно проекта 3265 предназначено для контроля судового хода на внутренних водных путях и акваториях морских портов; работ по тралению; контроля средств навигационной обстановки; обслуживания знаков навигационной обстановки; перевозки транспорта, грузов, пассажиров.

  •  © rosmorport.ru

Судно построено по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Генеральный разработчик проекта — АО «Инженерный центр судостроения».

  •  © rosmorport.ru

Технические характеристики судна:

Длина наибольшая:40,0 м
Ширина:9,0 м
Грузоподъемность:60 т
Пассажировместимость:84 чел.
Эксплуатационная скорость:

11,9 уз.

Число мест для экипажа:7-22
Автономность:не менее 5 суток

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http://rk.karelia.ru/politics/authority/novyj-teplohod-spustil-na-vodu-onezhskij-sudostroitelno-sudoremontnyj-zavod/

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Карелия, Петрозаводск, обстановочное судно, 3265
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