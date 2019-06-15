На Онежском ССЗ спущено на воду обстановочное судно «Ладожский»

14 июня 2019 года на «Онежском судостроительно-судоремонтном заводе» (г. Петрозаводск, Карелия) состоялась торжественная церемония спуска на воду обстановочного судна проекта 3265 «Ладожский» (строительный номер 302).



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Церемония закладки киля судна состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 31 октября 2018 года.

Обстановочное судно проекта 3265 предназначено для контроля судового хода на внутренних водных путях и акваториях морских портов; работ по тралению; контроля средств навигационной обстановки; обслуживания знаков навигационной обстановки; перевозки транспорта, грузов, пассажиров.

Судно построено по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Генеральный разработчик проекта — АО «Инженерный центр судостроения».





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Технические характеристики судна: