В селе Панеево Ивановской области в новом здании открыт фельдшерско-акушерский пункт

Новое модульное здание было построено за счет средств бюджета Ивановского района и передано Городской клинической больнице № 7 в безвозмездное пользование.

Раньше ФАП располагался в старом деревянном здании, и все жители с нетерпением ждали открытия нового фельдшерско-акушерского пункта. В настоящий момент в зону обслуживания ФАП входят село Панеево и другие рядом расположенные деревни.

Данный фельдшерско-акушерский пункт — один из самых крупных в Ивановской области: в Панееве активно развивается жилищное строительство, и со временем фельдшерско-акушерский пункт может «укрупниться»: в нем будет работать не только фельдшер, но и врачи, в том числе узкой направленности.

В планах — переоборудовать и построить ФАПы в с. Стромихино и д. Балахонки.

Кроме того, в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и других программ в регионе также будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты. В Ивановском районе планируется построить ФАП в д. Тимошиха.