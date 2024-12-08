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Kотенко Cергей 08 декабря 2024, 10:15 Агропром и пищевая промышленность

С начала года в Ивановской области ввели в оборот более 5 тысяч гектаров неиспользуемых земель

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С начала года в Ивановской области ввели в оборот более 5 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Это больше, чем за весь прошлый год.

Всего за последние 6 лет в регион в оборот возвращено более 33 тысяч гектаров таких земель. В половине случаев — с помощью господдержки. На это сельхозпроизводителям направлено свыше 250 миллионов рублей.

В этом году также выделены дополнительные средства на проведение мелиоративных мероприятий — 14 миллионов рублей.

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Источник: https://ivteleradio.ru/news/2024/08...ysyach_gektarov_neispolzuemyh_zemel

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