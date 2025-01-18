стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 18 января 2025, 15:20 731 Статистика

Ивановская область увеличила посевы и производство льна и конопли

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © imagecdn.ru

В 2024 году аграрии региона собрали почти 2,7 тыс. тонн тресты технических культур, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.

В том числе собрано 2,3 тыс. тонн тресты льна-долгунца (в переводе на льноволокно) и 0,4 тыс. тонн тресты конопли (в переводе на пеньковолокно), что выше прошлогодних значений почти в 2,8 и 2,4 раза, соответственно.

Лён и конопля являются основными источниками растительного волокнистого сырья в России.

Лидером по производству технических культур в Ивановской области является компания «Смарт Хемп», где в 2024 году произвели более 2,5 тыс. тонн тресты (в переводе на волокно). Предприятие ведет производственную деятельность в пяти муниципальных районах — Верхнеландеховском, Ильинском, Лухском, Шуйском и Южском. Основной продукцией компании «Смарт Хемп» является треста из технической конопли и льна-долгунца. Треста поставляется пенько- и льноперерабатывающему предприятию «Смарт Хемп Иваново» на территории опережающего развития «Южа».

В 2024 году посевные площади в регионе под техническими культурами увеличены в полтора раза к уровню 2023 года — с 2,9 тыс. га до 4,3 тыс. га. В частности, более чем в 2,2 раза увеличены площади посевов льна-долгунца — с 1,7 тыс. га до 3,8 тыс. га.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://www.zol.ru/n/3dae5

сельское хозяйство, Ивановская область
  • Нет аватара termometrix
    18.01.2515:35:16

    увеличила посевы и производство льна и конопли

    Это очень хорошо! Чем больше-тем лучше!

    #1295715
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.01.2516:01:52

      Я бы сказал экстремально перспективные и полезные культуры — издревне выращивались на Руси и сейчас спрос на них будет только расти.

      Пшеницу выгоднее конечно выращивать на юге, в ивановской области трудно конкурировать с Кубанью, но лен и конoпля здесь может приносить хорошую прибыль.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~17:39 18.01.25
      #1295716
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.01.2516:13:53

    Читал, что из конопли и бумага хорошая получается. Это лучше, чем лес на картон переводить.

    #1295718
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.01.2517:41:19

      И вроде пороха делают с добавкой льна вместо хлопка.

      #1295720
    • Sniper_78 Sniper_78
      19.01.2508:21:35

      Из конопли бумагу раньше в основном и делали. От «древесной» бумага из конопли отличается тем, что её не нужно отбеливать. Поэтому до 30-х годов конопля шла на высокосортную бумагу, а древесина — на дешёвую и на картон. Всё изменилось, когда концерн DuPont наладил производство отбеливателя для бумаги. Дабы увеличить его продажи, Пьер Дюпон совместно со своим приятелем, медиамагнатом Вильямом Хёрстом (который, помимо газет и типографий, владел также обширными участками лесов и имел доли в производствах бумаги из древесины), была проведена обширная антиконопляная компания в прессе. Которая в конечном итоге привела к запрету выращивания конопли сначала в США, а потом и во всём мире. Бизнес, ничего личного)))

      #1295728
      • Нет аватара termometrix
        19.01.2508:43:26

        Дабы увеличить его продажи, Пьер Дюпон совместно со своим приятелем, медиамагнатом Вильямом Хёрстом (который, помимо газет и типографий, владел также обширными участками лесов и имел доли в производствах бумаги из древесины), была проведена обширная антиконопляная компания в прессе. Которая в конечном итоге привела к запрету выращивания конопли сначала в США, а потом и во всём мире. Бизнес, ничего личного

        Очередное доказательство того, что транснациональные корпорации,корпоратократия, владеют почти всеми средствами массовой информации, социальными сетями и пр. Таким образом, у них есть возможность постоянно манипулировать общественным мнением в удобном для них направлении в соответствии с их интересами.

        Такая же кампания проводилась и против асбеста. Хотя этот минерал насчитывает более 40 подвидов. Некоторые из них действительно канцерогенны для организма человека, другие, например, добываемые в России, Китае и Казахстане, совершенно безопасны. Кроме того, они очень полезны в строительстве благодаря своим качествам, физико-химическим свойствам и доступной цене.

        Отредактировано: termometrix~09:49 19.01.25
        #1295730
    • Нет аватара nabludatel71
      19.01.2510:54:53

      Читал, что из конопли и бумага хорошая получается. Это лучше, чем лес на картон переводить.

      В мире выпускается свыше 400 млн т бумаги и картона. Около половины — из первичного сырья, древесной целлюлозы. Урожайность конопли — менее 1 т/га. Продуктивные леса имеют 100-300 т древесины на га. А теперь посчитайте, сколько лесов надо вырубить, чтобы на новой пашне (неиспользуемой пашни почти нет, замену продовольственных культур коноплёй мы не рассматриваем, так?) получить нужное для бумажной промышленности количество конопляного волокна заместо древесного.

      Да, цикл в лесу (рубка — восстановление — рубка) от 20 до 40 лет, в зависимости от климата, выбранных пород и лесотехнических методов. И по мере созревания лес тоже даёт древесину в ходе рубок ухода, и этот объём в продуктивности не считается.

      #1295737
  • Нет аватара oaroma
    18.01.2521:08:08

    И народу в льняной одежде с каждым годом всё больше. Одежда и в народном стиле, и современных покроев. Так что тканей требуется тоже больше!    

    #1295721
    • Нет аватара iFil
      19.01.2513:37:50

      Для лета льняная одежда прекрасно подходит. Сам в последнее время стараюсь ее брать на жаркие деньки.

      #1295740
  • Нет аватара nabludatel71
    19.01.2510:56:42

    Лён и конопля являются основными источниками натурального волокнистого сырья в России.

    Заменил «натурального» на «растительного», так как шерсти у нас почти 2 раза больше производят, чем льна и конопли.

    #1295738
  • Нет аватара termometrix
    19.01.2511:35:51

    От масла до каната: особенности национального коноплеводства

    «К 2025 году площадь под технической коноплей в России вырастет почти вдвое — с 10,8 тыс. гектаров в 2020 году до 20 тыс. Валовой сбор пеньки Минсельхоз ожидает на уровне 10 тыс. тонн, конопляных семян — 15 тыс. тонн. Опрошенные журналом поле.рф эксперты и участники рынка рассказали, почему техническую коноплю нельзя путать с дурманящим каннабисом и как ее выращивание поможет импортозамещению в ряде отраслей."

    https://пол

    #1295739
  • Аlex М Аlex М
    19.01.2517:45:36

    Лен и конопля прежде всего для пороха нужны

    #1295750
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,