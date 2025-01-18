Ивановская область увеличила посевы и производство льна и конопли

Ивановская область увеличила посевы и производство льна и коноплиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2024 году аграрии региона собрали почти 2,7 тыс. тонн тресты технических культур, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.
В том числе собрано 2,3 тыс. тонн тресты льна-долгунца (в переводе на льноволокно) и 0,4 тыс. тонн тресты конопли (в переводе на пеньковолокно), что выше прошлогодних значений почти в 2,8 и 2,4 раза, соответственно.
Лён и конопля являются основными источниками растительного волокнистого сырья в России.
Лидером по производству технических культур в Ивановской области является компания «Смарт Хемп», где в 2024 году произвели более 2,5 тыс. тонн тресты (в переводе на волокно). Предприятие ведет производственную деятельность в пяти муниципальных районах — Верхнеландеховском, Ильинском, Лухском, Шуйском и Южском. Основной продукцией компании «Смарт Хемп» является треста из технической конопли и льна-долгунца. Треста поставляется пенько- и льноперерабатывающему предприятию «Смарт Хемп Иваново» на территории опережающего развития «Южа».
В 2024 году посевные площади в регионе под техническими культурами увеличены в полтора раза к уровню 2023 года — с 2,9 тыс. га до 4,3 тыс. га. В частности, более чем в 2,2 раза увеличены площади посевов льна-долгунца — с 1,7 тыс. га до 3,8 тыс. га.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Kотенко Cергей
18.01.2515:35:16
18.01.2516:01:52
18.01.2516:13:53
18.01.2517:41:19
19.01.2508:21:35
19.01.2508:43:26
19.01.2510:54:53
18.01.2521:08:08
19.01.2513:37:50
19.01.2510:56:42
19.01.2511:35:51
19.01.2517:45:36