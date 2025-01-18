Ивановская область увеличила посевы и производство льна и конопли

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В 2024 году аграрии региона собрали почти 2,7 тыс. тонн тресты технических культур, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.

В том числе собрано 2,3 тыс. тонн тресты льна-долгунца (в переводе на льноволокно) и 0,4 тыс. тонн тресты конопли (в переводе на пеньковолокно), что выше прошлогодних значений почти в 2,8 и 2,4 раза, соответственно.

Лён и конопля являются основными источниками растительного волокнистого сырья в России.

Лидером по производству технических культур в Ивановской области является компания «Смарт Хемп», где в 2024 году произвели более 2,5 тыс. тонн тресты (в переводе на волокно). Предприятие ведет производственную деятельность в пяти муниципальных районах — Верхнеландеховском, Ильинском, Лухском, Шуйском и Южском. Основной продукцией компании «Смарт Хемп» является треста из технической конопли и льна-долгунца. Треста поставляется пенько- и льноперерабатывающему предприятию «Смарт Хемп Иваново» на территории опережающего развития «Южа».

В 2024 году посевные площади в регионе под техническими культурами увеличены в полтора раза к уровню 2023 года — с 2,9 тыс. га до 4,3 тыс. га. В частности, более чем в 2,2 раза увеличены площади посевов льна-долгунца — с 1,7 тыс. га до 3,8 тыс. га.

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