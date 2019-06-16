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Запись Для знаменитого праздника «Алые Паруса» построено новое парусное судно бриг «Россия» перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 16.06.2019 14:40

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Для знаменитого праздника «Алые Паруса» построено новое парусное судно бриг «Россия»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ngq32wDU-d8

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.youtube.com/watch?v=ngq32wDU-d8

Санкт-Петербург, праздник
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