Запись Для знаменитого праздника «Алые Паруса» построено новое парусное судно бриг «Россия» перенесена в личный блог модератором.
Великоросс перенес эту запись 16.06.2019 14:40
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Для знаменитого праздника «Алые Паруса» построено новое парусное судно бриг «Россия»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ngq32wDU-d8
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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- termometrix
- 16.06.201913:31
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