«Карельский окатыш» принял в эксплуатацию очередной 15-кубовый экскаватор ЭКГ-15М



экскаватор ЭКГ-15М принятый в эксплуатацию в ноябре 2018 г. ООО «Карельский окатыш»

© www.uralmash-kartex.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», на карьере Южный, разрабатываемом АО «Карельский окатыш», введен в эксплуатацию третий экскаватор модели ЭКГ-15М (сайт «Сделано у нас» сообщил о вводе в эксплуатацию аналогичного экскаватора в ноябре 2018 года ), узлы которого специально доработаны для работы на карьере Южный.

Согласно традиции, сложившейся на «Карельском окатыше», на корпус экскаватора наносится изображение, которое выбирают экипаж машины.

С 1980-го года на предприятии введено в эксплуатацию 63 экскаватора производства ИЗ-КАРТЭКС.

Характеристики модели экскаватора ЭКГ-15М, выпускаемой ИЗ-КАРТЭКС с 2010 года:

Типа напорного механизма канатный Вместимость основного ковша, м3 15 Диапазон вместимости сменных ковшей, м3 8-18 Полезная нагрузка в ковше, т 32,5 Масса экскаватора рабочая, т 700 Рекомендуемая грузоподъемность транспорта 180т

Особенности экскаватора включат в себя подъёмный редуктор с увеличенным ресурсом, усиленную ходовую тележку, кузов модульной конструкцией, духмодульную комфортную кабину с помещением для отдыха, высокопроизводительную фильтровентиляционную установку для защиты экипажа, а также охлаждающую машинное отделение.