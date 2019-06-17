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«Карельский окатыш» принял в эксплуатацию очередной 15-кубовый экскаватор ЭКГ-15М

  • экскаватор ЭКГ-15М принятый в эксплуатацию в ноябре 2018 г. ООО «Карельский окатыш»
  • экскаватор ЭКГ-15М принятый в эксплуатацию в ноябре 2018 г. ООО «Карельский окатыш»
  •  © www.uralmash-kartex.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», на карьере Южный, разрабатываемом АО «Карельский окатыш», введен в эксплуатацию третий экскаватор модели ЭКГ-15М (сайт «Сделано у нас» сообщил о вводе в эксплуатацию аналогичного экскаватора в ноябре 2018 года ), узлы которого специально доработаны для работы на карьере Южный.

Согласно традиции, сложившейся на «Карельском окатыше», на корпус экскаватора наносится изображение, которое выбирают экипаж машины.

С 1980-го года на предприятии введено в эксплуатацию 63 экскаватора производства ИЗ-КАРТЭКС.

Характеристики модели экскаватора ЭКГ-15М, выпускаемой ИЗ-КАРТЭКС с 2010 года:

Типа напорного механизмаканатный
Вместимость основного ковша, м315
Диапазон вместимости сменных ковшей, м38-18
Полезная нагрузка в ковше, т32,5
Масса экскаватора рабочая, т700
Рекомендуемая грузоподъемность транспорта

180т

Особенности экскаватора включат в себя подъёмный редуктор с увеличенным ресурсом, усиленную ходовую тележку, кузов модульной конструкцией, духмодульную комфортную кабину с помещением для отдыха, высокопроизводительную фильтровентиляционную установку для защиты экипажа, а также охлаждающую машинное отделение.

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http://www.uralmash-kartex.ru/news/89

ИЗ-КРАНЕКС, Карельский окатыш, ЭКГ-15м
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