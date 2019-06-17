«Карельский окатыш» принял в эксплуатацию очередной 15-кубовый экскаватор ЭКГ-15М
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- экскаватор ЭКГ-15М принятый в эксплуатацию в ноябре 2018 г. ООО «Карельский окатыш»
- © www.uralmash-kartex.ru
Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», на карьере Южный, разрабатываемом АО «Карельский окатыш», введен в эксплуатацию третий экскаватор модели ЭКГ-15М (сайт «Сделано у нас» сообщил о вводе в эксплуатацию аналогичного экскаватора в ноябре 2018 года ), узлы которого специально доработаны для работы на карьере Южный.
Согласно традиции, сложившейся на «Карельском окатыше», на корпус экскаватора наносится изображение, которое выбирают экипаж машины.
С 1980-го года на предприятии введено в эксплуатацию 63 экскаватора производства ИЗ-КАРТЭКС.
Характеристики модели экскаватора ЭКГ-15М, выпускаемой ИЗ-КАРТЭКС с 2010 года:
|Типа напорного механизма
|канатный
|Вместимость основного ковша, м3
|15
|Диапазон вместимости сменных ковшей, м3
|8-18
|Полезная нагрузка в ковше, т
|32,5
|Масса экскаватора рабочая, т
|700
|Рекомендуемая грузоподъемность транспорта
180т
Особенности экскаватора включат в себя подъёмный редуктор с увеличенным ресурсом, усиленную ходовую тележку, кузов модульной конструкцией, духмодульную комфортную кабину с помещением для отдыха, высокопроизводительную фильтровентиляционную установку для защиты экипажа, а также охлаждающую машинное отделение.
- Великоросс
- 17.06.201916:24
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