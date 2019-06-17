«Октава» поставила в Белоруссию акустическое оборудование для систем оповещения

Тульский завод электроакустического оборудования «Октава» Госкорпорации Ростех заключил договоры с белорусскими компаниями «CЕНСОР-М», «Могилевлифтмаш» и Минским производственным объединением вычислительной техники на поставку электроакустического оборудования для систем оповещения на железной дороге и диспетчерской связи в лифтостроении.

«Октава» поставила крупному белорусскому производителю систем оповещения «СЕНСОР-М» капсюли ПДК-1. Именно эти динамические преобразователи встроены в наружные переговорные устройства, входящие в комплект оборудования систем двусторонней парковой связи на железнодорожных станциях в Республике Беларусь.

«Аппаратура используется на линейных железнодорожных станциях при проведении работ по осмотру, текущему и капитальному ремонту путей, мероприятий по снегозадержанию, при осмотре и ремонте железнодорожных составов, для оповещения работников железной дороги и пассажиров о чрезвычайных ситуациях, автоматическом оповещении о приближении поезда, переключении стрелок», — отметил первый заместитель директора компании «СЕНСОР-М» Дмитрий Нагорный.

Оборудование станционной двухсторонней парковой связи, которое производят белорусские партнеры «Октавы», применяется и на объектах промышленных предприятий, например на ТЭЦ, а также используется при обучении и повышении квалификации студентов и специалистов в высших учебных заведениях — БелГУТ, Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

«Востребованность на рынке связи за пределами России подтверждает надежность электроакустики „Октавы“. Если говорить о ближнем зарубежье, то в 2019 году мы заключили контракт на поставку динамических микрофонов и дифференциальных электромагнитных капсюлей с еще одним белорусским партнером — Минским производственным объединением вычислительной техники. Компания выпускает устройства коммутации, управления автомобилем и современные средства связи», — рассказал дизайн-директор завода «Октава» Владимир Шипилов.

Среди белорусских партнеров «Октавы» и крупнейший поставщик лифтов в России. Четыре с половиной тысячи конденсаторных микрофонов для обеспечения диспетчерской связи завод произвел для «Могилевлифтмаша».