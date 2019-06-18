Фрегат «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал
Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл Панамский канал и вышел в Карибское море, вернувшись в Атлантику из Тихого океана. Фрегат «Адмирал Горшков» стал вторым кораблём ВМФ России, прошедшим через Панамский канал — в декабре 2008 года БПК Северного флота «Адмирал Чабаненко» дважды прошёл Панамский канал (из Атлантического в Тихий океан и обратно).
А патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» сегодня пришёл в Сеуту (Испания):
Это первый визит нового патрульного корабля ВМФ России в зарубежный порт!
Фото Николая Иванова
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