Фрегат «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал





© Фото Николая Иванова

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл Панамский канал и вышел в Карибское море, вернувшись в Атлантику из Тихого океана. Фрегат «Адмирал Горшков» стал вторым кораблём ВМФ России, прошедшим через Панамский канал — в декабре 2008 года БПК Северного флота «Адмирал Чабаненко» дважды прошёл Панамский канал (из Атлантического в Тихий океан и обратно).

А патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» сегодня пришёл в Сеуту (Испания):



© Фото из открытых источников

Это первый визит нового патрульного корабля ВМФ России в зарубежный порт!

Фото Николая Иванова