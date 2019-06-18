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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

  •  © Фото Николая Иванова

  •  © Фото Николая Иванова

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл Панамский канал и вышел в Карибское море, вернувшись в Атлантику из Тихого океана. Фрегат «Адмирал Горшков» стал вторым кораблём ВМФ России, прошедшим через Панамский канал — в декабре 2008 года БПК Северного флота «Адмирал Чабаненко» дважды прошёл Панамский канал (из Атлантического в Тихий океан и обратно).

А патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» сегодня пришёл в Сеуту (Испания):

  •  © Фото из открытых источников

Это первый визит нового патрульного корабля ВМФ России в зарубежный порт!

Фото Николая Иванова

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ВМФ, боевая служба, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот, 22160, Василий Быков
  • SergeySeverny SergeySeverny
    18.06.1913:17:15

    красавец! глаз не оторвать!

    #1137258
  • Mikey Mikey
    18.06.1920:43:11
  • seregin-s1 seregin-s1
    18.06.1920:48:48

    Пишут, что при прохождении были серьёзные проблемы. Вроде сначала блокировали в середине канала, потом пропустили только фрегат. Есть информация?

    #1137392
    • A_SEVER A_SEVER
      18.06.1920:52:03

      Есть информация?
      Есть — на вход в канал большая очередь, фрегат прошёл, а суда обеспечения ещё нет.

      #1137393
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