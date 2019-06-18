В Самарской области открылся молочный завод производительностью 140 тонн молока

В Тольятти Самарской области запустил производство новый молочный завод — ООО «Волга Индустрия». Мощности предприятия рассчитаны на переработку 140 тонн молока ежесуточно и выпуск такого же количества натуральных йогуртов, молока, а также кефирных продуктов.

Первое время завод будет производить порядка 80 тонн продукции ежесуточно. Затем увеличит объемы по мере роста заказов. В качестве сырья планируется использовать только натуральное молоко с проверенных ферм Поволжья. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим готовить качественные и вкусные продукты, а также надолго сохранять их.

«Одно из преимуществ предприятия — возможность производства молочных и кисломолочных продуктов с достаточно большим сроком годности — 12-14 дней для пастеризованного молока, 24 — для кефира, 30 и более суток — для йогуртов, — что позволит возить и продавать их по всей России, — говорит директор „Волга Индустрии“ Юрий Гаков. — Большие сроки годности не должны пугать потребителей: современные технологии производства и упаковки позволяют без использования консервантов надолго сохранять вкус и пользу молочных продуктов. Вопросы с логистикой и дистрибуцией также уже решены: с середины лета наши продукты будут продаваться практически во всех крупных торговых сетях Самары и Поволжья, далее география расширится на всю европейскую часть страны».

«Волга Индустрия» — очень чистое производство, по сути — завод-автомат, где работает минимум людей (предприятие управляется с одного пульта). В результате ни на одном участке молоко не соприкасается с человеческими руками, а при небольшой длине молокопроводов нет возможности попадания или развития в продуктах посторонних микроорганизмов.

Первое время на ООО «Волга Индустрия» будут выпускаться молоко и йогурты торговых марок «Пестравка» и «Домашкино». Из-за растущих объемов продаж заводы, традиционно делавшие эти продукты, не справляются с потребностями рынка. Во второй половине лета будет запущено производство обогащенных витаминами йогуртов и биокефира под новой молочной маркой «БиАктив».

"Специализация завода — выпуск натуральной высококачественной молочной продукции, — подчеркивает Юрий Гаков. — Наши молоко, кефиры и йогурты готовятся строго по ГОСТ. Поэтому работаем только на сырье с проверенных, давно и хорошо себя зарекомендовавших ферм Самарской области".

Открытие в губернии крупного молочного производства не только увеличит количество качественной молочной и кисломолочной продукции на прилавках поволжских магазинов, но и создаст новые рабочие места в Тольятти: с развитием производства численность коллектива составит порядка 100 человек.