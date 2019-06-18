В Северной Осетии запущено производство железо-бетонных конструкций и шпалер для садоводства

На базе ООО «Прогресс» в Ардонском районе запущено новое производство железо-бетонных конструкций, а также шпалер для развития садоводства.

За одну заливку предприятие может произвести 4 км шпалер, т. е. 1000 изделий по 4 метра каждая. Быстро обеспечить необходимым количеством шпалер потребности садоводов «Прогрессу» поможет другой цех — по производству бетона, который необходим для выпуска шпалер. Он запущен рядом Здесь будет налажено производство не только бетона, но и различных железобетонных конструкций.

Объем инвестиций в проект составил около 100 млн рублей.

Предприятие уже получило заказы на целый год вперёд из многих регионов юга России. На территории Северной Осетии ООО «Прогресс» — единственное предприятие по производству шпалер. На новом производстве дополнительно создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 35.

http://sevosetia.ru/Article/Index/200963