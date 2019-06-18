В Северной Осетии запущено производство железо-бетонных конструкций и шпалер для садоводства
На базе ООО «Прогресс» в Ардонском районе запущено новое производство железо-бетонных конструкций, а также шпалер для развития садоводства.
За одну заливку предприятие может произвести 4 км шпалер,
Объем инвестиций в проект составил около 100 млн рублей.
Предприятие уже получило заказы на целый год вперёд из многих регионов юга России. На территории Северной Осетии ООО «Прогресс» — единственное предприятие по производству шпалер. На новом производстве дополнительно создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 35.
http://sevosetia.ru/Article/Index/200963
- Великоросс
- 18.06.201917:30
- 0