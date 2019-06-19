Объединенная Вагонная Компания поставила GATX Rail Vostok цистерны для перевозки патоки

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Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» поставила в адрес GATX Rail Vostok 26 вагонов-цистерн для перевозки патоки и растительных масел. На сегодняшний день это новинка в продуктовой линейке НПК ОВК и единственная модель на рынке для данного вида груза на тележке с повышенной осевой нагрузкой 25 тс и котлом из нержавеющей стали.

Модель 15-6900-04 разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий и производится на базе «ТихвинХимМаш» (обе компании входят в железнодорожный холдинг НПК ОВК).

Также завод «ТихвинХимМаш» выполняет заказ химической компании «Щекиноазот» по производству 100 специализированных вагонов-цистерн модели 15-6880 для перевозки метанола. Отгрузка всей партии запланирована до конца июля текущего года.





© Фото из открытых источников

Одним из ключевых преимуществ вагона-цистерны 15-6900-04 является уникальная конструкция котла. Он изготавливается из нержавеющей стали и проходит специальную комплексную (как механическую, так и химическую) обработку внутренней поверхности в соответствии с повышенными требованиями мировых стандартов перевозки пищевых грузов. В частности, в качестве необходимой процедуры обработки нержавеющей стали в процессе производства применяется химическая пассивация с образованием защитной микропленки на внутренней поверхности котла. Такой подход обеспечивает сохранность качества перевозимых грузов, в том числе уже готовых к употреблению. Цистерна модели 15-6900-04 позволяет перевозить порядка 30 позиций крахмалопродуктов и растительных масел. При этом вагон обеспечивает максимальную полноту слива, даже вязких грузов, при различных температурных условиях за счет котла с ломаной осью и системы разогрева — наружной паровой рубашки уникальной конструкции.

Увеличенный объем кузова и грузоподъемность вагона (56 м3 и 74,4 т соответственно) позволяют максимально использовать технические возможности цистерны, обеспечивая погрузку на 7-10 т больше, чем в подвижном составе, стандартно используемом на пространстве 1520. Такая разница в погрузке дает возможность сократить потребный парк почти на 10%.

Значительным конкурентным преимуществом является увеличенный межремонтный пробег, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на всем жизненном цикле вагона.

Вагон-цистерна модели 15-6880 обладает повышенной грузоподъемностью 73 т и объемом котла 88 м3 и оснащен ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс. Увеличенный полезный объем цистерны обеспечивает дополнительную погрузку до 2 тонн в один вагон по сравнению с наиболее распространенным типовым аналогом. Межремонтный пробег цистерн данной модели составляет до 1 млн км, что в несколько раз превышает показатель вагонов на тележке 23,5 тс и существенно сокращает эксплуатационные расходы на всем жизненном цикле.

Перевозка метанола в вагонах-цистернах производства «ТихвинХимМаш» позволяет оператору и грузовладельцу снизить транспортные расходы, сократить затраты на содержание парка подвижного состава и в целом повысить эффективность грузоперевозок.

Важной особенностью метанола является высокий класс опасности, что накладывает множество ограничений на подвижной состав, предназначенный для его перевозки. В целях выполнения требований стандартов по охране окружающей среды и защите человека от воздействия вредных факторов цистерны «ТихвинХимМаш» оборудованы современными предохранительными клапанами с разрывной мембраной из фольгированного материала, препятствующими контакту метанола или его паров с внешней средой. Еще одной важной конструкторской особенностью вагона является специальная сливо-наливная арматура, расположенная в верхней части цистерны. Вся арматура закрыта сдвижным колпаком, на который устанавливается запорное устройство, что дополнительно предотвращает несанкционированный доступ к опасному грузу.

https://www.uniwagon.com/multimedia/news/himicheskaya-kompaniya-shekinoazot-priobrela-100-cistern-dlya-perevozki-metanola-proizvodstva-tihvinhimmash/

https://www.uniwagon.com/multimedia/news/obedinennaya-vagonnaya-kompaniya-postavila-gatx-rail-vostok-cisterny-dlya-perevozki-patoki/