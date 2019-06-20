Добавить статью
Фотофакты

Новый поезд «Вагон 2020» представили в петербургском «Экспофоруме»

  •  © nevnov.ru

В «Экспофоруме» в ходе выставки SmartTRANSPORT презентовали новый поезд метро «Вагон 2020», который разработан специально для петербургского метрополитена. Состав создан компанией «Трансмашхолдинг».

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

Также состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в состав компании «Трансмашхолдинг») и ГУП «Петербургский метрополитен». Подписи на нем поставили начальник службы подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Шлендов и гендиректор ОЭВРЗ Андрей Степнов.

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

  •  © nevnov.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://nevnov.ru/684584-novyi-poezd-vagon-2020-prezentovali-v-peterburgskom-ekspoforume?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Трансмашхолдинг, Петербургский метрополитен, вагоностроение
  • Нет аватара alexis
    20.06.1920:02:36

    Надеюсь, новые вагоны будут соединяться друг с другом в один единый целый состав без дверей и разделений между вагонами, чтоб можно было спокойно пройти сквозь весь поезд. Это гораздо удобнее, чем когда вагоны отделены друг от друга.

    #1138051
    • Нет аватара alvi
      20.06.1921:10:49

      Надеюсь, новые вагоны будут соединяться друг с другом в один единый целый состав без дверей и разделений между вагонами, чтоб можно было спокойно пройти сквозь весь поезд.

      Не знаю, не знаю… Только не хватает, в полном вагоне, толпы прущихся в другой конец поезда, чтобы сэкономить 20 секунд.

      #1138067
  • Нет аватара zyrbagan
    20.06.1921:39:37

    Сиденья уберите и бактерицидные лампы установите.

    Отредактировано: zyrbagan~21:41 20.06.19
    #1138079
  • Ivan Hangoverov Ivan Hangoverov
    20.06.1921:51:19

    Самоделкины пытаются купить интернет-изучателей убогими плоскими сиденьями с низкой спинкой (вредными для позвоночника, провоцирующими у обычных людей остеохондоз) + устаревшей архитектурой вагона.

    Шаг назад. Отстой.

    Сейчас в Москве можно проходить по вагонам по всему поезду на новых составах.

    Кагановича на них не хватает.

    Когда-то именно Лазарь Каганович потребовал для народа мягкие сиденья в метро.

    Надо у разработчиков этого вагона конфисковать всю личную недвижимость — все дачи и квартиры, и у них и у ближайших родственников. На эти миллиарды сделать нормальные сидения, как в лондонском метро к примеру.

    Или даже еще удобнее.

    Отредактировано: Ivan Hangoverov~21:59 20.06.19
    #1138085
  • Нет аватара nikronn
    20.06.1922:32:43

    Скудно мыслим. Всё на запад смотрим, как там у них у цивилизованых, и мы также. Своё надо разрабатывать, для себя, по своему. Северная холодная страна. Весь город надо планировать исходя из этого. Жильё, улицы, транспорт, всё по другому. Накрывать улицы пластиковыми куполами, под которыми круглый год лето. Выходишь или выезжаешь из дома, а вокруг куда ни глянь лето, ни снега ни дождя ни ветра, цветы и газоны. А у нас ничего умнее не придумали как набережные деньгами вымостить. Нахрена?! Чтобы полтора месяца в году и у нас было как там, у них, у цивилизованых, в парижах-лондонах ))

    Ну хоть с метро дела более менее. Но дизайн ужасный. Только фотки посмотрел и уже устал от этого обрыгшего «футуризма». А людям каждый день в них ездить

    #1138099
    • Нет аватара Lovidar
      20.06.1922:56:35

      согласен, гораздо важнее, чтобы новая техника (да и что угодно другое) давала новые возможности и искореняла старые недостатки, была технологичнее и дешевле старой. А то, что она будет выглядеть как в фильме «Трон 2.0» качественно лучше ее не сделает.

      #1138104
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,