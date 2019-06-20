Новый поезд «Вагон 2020» представили в петербургском «Экспофоруме»

В «Экспофоруме» в ходе выставки SmartTRANSPORT презентовали новый поезд метро «Вагон 2020», который разработан специально для петербургского метрополитена. Состав создан компанией «Трансмашхолдинг».

Также состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в состав компании «Трансмашхолдинг») и ГУП «Петербургский метрополитен». Подписи на нем поставили начальник службы подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Шлендов и гендиректор ОЭВРЗ Андрей Степнов.